El tiempo en Extremadura para hoy sábado, 9 de mayo de 2026

Una persona con paraguas en una imagen de archivo - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este sábado, 9 de mayo, cielos nubosos o cubiertos con lluvias y chubascos moderados, que pueden ser localmente fuertes y persistentes en el norte.

Asimismo, advierte sobre probabilidad de tormentas dispersas y bancos de niebla matinales en zonas de montaña.

Las temperaturas estarán sin cambios o en descenso, por lo que, en Badajoz, los termómetros alcanzarán los 22 grados de máxima y 12 de mínima, mientras que en Cáceres los valores se moverán entre 20 de máxima y 12 de mínima.

Los vientos soplarán este sábado en Extremadura del sur al suroeste moderados, con intervalos de fuerte, y probables rachas muy fuertes, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).