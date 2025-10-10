El tiempo en Extremadura para hoy viernes, 10 de octubre de 2025

Archivo - Acueducto de los Milagros de Mérida con cielo despejado - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este viernes, 10 de octubre, en Extremadura, cielo poco nuboso, con nubosidad de evolución diurna, sin descartar algunos chubascos en el este.

Temperaturas mínimas en ligero descenso en el norte y en ascenso en el resto y máximas sin cambios o en ligero descenso, con termómetros que, en la provincia de Badajoz, oscilarán entre 15 grados de mínima y 30 de máxima, y en la de Cáceres se mantendrán entre 15 y 27 grados.