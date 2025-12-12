El tiempo en Extremadura para hoy viernes, 12 de diciembre de 2025

Archivo - Cielo nuboso en Mérida. - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este viernes, 12 de diciembre, cielo nuboso o cubierto, con lluvias débiles o localmente moderadas, más frecuentes en el oeste y norte, y tendiendo a intervalos nubosos al final y remitir las precipitaciones.

Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso, y máximas en ligero descenso, con termómetros que oscilarán entre los 9 y los 13 grados en Badajoz, así como entre los 9 y los 12 grados en Cáceres.

Por su parte, los vientos soplarán en la región Viento de componente sur, girando a este, flojo o moderado, según anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.