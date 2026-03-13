El tiempo en Extremadura para hoy viernes, 13 de marzo de 2026

Archivo - Cielo despejado en un día soleado en Mérida - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este viernes, día 13, cielos poco nuboso, con aumento de la nubosidad media y alta a partir de la tarde, empezando por el noroeste, y sin descartar algunas precipitaciones débiles en el extremo norte a últimas horas.

De igual modo, no se descartan brumas y bancos de niebla; y los vientos soplarán variables flojos, con tendencia por la tarde al oeste, flojos a moderados.

En cuanto a las temperaturas, permanecerán sin cambios, y oscilarán entre los 4 y los 20 grados en Badajoz, así como entre los 6 y los 18 grados en Cáceres, según la predicción que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.