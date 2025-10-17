El tiempo en Extremadura para hoy viernes, 17 de octubre de 2025

Archivo - Una cigüeña en su nido en una iglesia un día con cielos despejados - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este viernes, 17 de octubre, en Extremadura, cielos poco nubosos, con nubosidad de evolución por la tarde, y probabilidad de chubascos dispersos con tormenta en zonas de sierra del norte y este.

Las temperaturas permanecerán sin cambios o en ligero descenso, de tal forma que en Badajoz los termómetros oscilarán entre 14 grados de mínima y 31 de máxima y en Cáceres entre 14 y 27 grados.

Por su parte, los vientos soplarán flojos variables, predominando las componentes sur y este, sin descartar alguna racha fuerte en áreas de tormenta, según la predicción de la Aemet.