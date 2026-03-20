El tiempo en Extremadura hoy viernes, 20 de marzo de 2026

Archivo - Un charco de agua en un día lluvioso en Mérida. - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este viernes, 20 de marzo, cielo nuboso o cubierto, con precipitaciones que serán algo más frecuentes en la mitad sur.

Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en descenso, de modo que los termómetros oscilarán entre los 12 y los 19 grados en Badajoz; y entre los 9 y los 17 grados en Cáceres.

Por su parte, el viento soplará del este o variable, flojo con intervalos de moderado, según la previsión que avanza la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).