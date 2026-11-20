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MÉRIDA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este viernes, día 20, cielos nubosos a intervalos nubosos, con nubosidad más abundante en el norte, donde no se descarta alguna precipitación débil al final del día.

También existirá probabilidad de brumas y bancos de niebla matinales, según anuncia la Agencia Estatal de Meteorología, que añade que los vientos soplarán en la región flojos variables, con predominio del sur y suroeste en la mitad norte.

En cuanto a las temperaturas, permanecerán sin cambios o en ligero descenso, y oscilarán entre los 9 y los 18 grados en Badajoz, así como entre los 9 y los 17 grados en Cáceres, según la predicción que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.