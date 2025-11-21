El tiempo en Extremadura hoy viernes, 21 de noviembre de 2025

Archivo - Un joven se abriga la cara, protegiéndose del frío. - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este viernes, día 21, cielos poco nuboso, con intervalos en el norte montañoso y heladas débiles dispersas, más probables en zonas de sierra.

Las temperaturas se mantendrán sin cambios o en ligero descenso, de modo que los termómetros oscilarán entre los 4 y los 15 grados en la provincia de Badajoz, y entre los 3 y los 12 grados en la de Cáceres.

El viento soplará del noroeste al nordeste, flojo con algunos intervalos de moderado, según la predicción que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).