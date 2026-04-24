El tiempo en Extremadura para hoy viernes, 24 de abril de 2026

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MÉRIDA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este viernes, día 24, intervalos nubosos, con nubes medias y altas y de evolución, así como lluvias y chubascos con tormenta, más probables hacia el norte y este.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas permanecerán sin cambios o en ligero ascenso, mientras que las máximas no variarán o experimentarán una bajada.

De este modo, los termómetros oscilarán entre los 11 y los 26 grados en Badajoz, así como entre los 14 y los 25 grados en Cáceres, según la predicción que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.

Por su parte, los vientos soplarán en la región variables, con predominio de las componentes sur y oeste.