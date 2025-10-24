El tiempo en Extremadura para hoy viernes, 24 de octubre de 2025

MÉRIDA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este viernes, día 24, en la mitad norte cielos nubosos con lluvias y chubascos, que podrán ser persistentes, localmente fuertes y ocasionalmente acompañados de tormenta.

En la mita sur, se registrarán intervalos nubosos sin descartar alguna precipitación débil, dispersa y ocasional, según anuncia la Agencia Estatal de Meteorología, que añade que existirá también probabilidad de brumas y nieblas matinales.

En cuanto a las temperaturas, experimentarán un ligero descenso, y oscilarán entre los 14 y los 27 grados en Badajoz, así como entre los 14 y los 22 grados en Cáceres.

Por su parte, los vientos soplarán en la región del oeste y suroeste flojos con intervalos de moderados.