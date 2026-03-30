El tiempo en Extremadura para este lunes, 30 de marzo de 2026

Archivo - Acueducto de los Milagros de Mérida con cielo despejado - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura tendrá este lunes, 30 de marzo, cielos despejados o con nubes altas y temperaturas estables o con pocos cambios, aunque la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) alerta de posibles rachas de viento "muy fuertes" en zonas montañosas del norte.

En concreto, la AEMET explica que soplará vientos del noreste y norte que podría ser "más intenso" en zonas de montaña del norte de la región, donde no se descartan algunas rachas "muy fuertes" a sotavento.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas apenas variarán, con un ligero descenso en el sur, mientras que las máximas ascenderán ligeramente, una situación más acusada en la mitad norte de la comunidad. De esta forma, los termómetros oscilarán entre los 22 y los 5 grados en Badajoz y los 19 y los 4 grados en Cáceres.