Toda Extremadura estará este lunes en alerta naranja por altas temperaturas

Una mujer se protege del sol con un sombrero. Imagen de archivo - Álex Zea - Europa Press

MÉRIDA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Toda Extremadura permanecerá este lunes, 11 de agosto, en alerta naranja por temperaturas máximas que podrán alcanzar los 40ºC en algunas zonas de la región.

Así, el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura activará desde las 12,00 hasta las 21,00 horas del lunes la alerta naranja por altas temperaturas en toda la comunidad, de modo que las zonas donde se prevé que las máximas superen los 40 grados son toda la provincia de Badajoz, así como Tajo y Alagón y la Meseta cacereña, en la de Cáceres.

Ante esta situación, el 112 Extremadura recomienda a las alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de su localidad, así como a los servicios de Policía Local.

A la ciudadanía se le aconseja evitar la exposición al sol en las horas centrales del día; beber abundantes líquidos sin esperar a tener sed, sobre todo agua y zumos de fruta refrigerados; evitar comidas copiosas y no abusar de bebidas alcohólicas; reducir la actividad física y permanecer en lugares ventilados o acondicionados.

Usar ropa de tejidos naturales, ligera y holgada, de colores claros, sombrero, gafas de sol y cremas protectoras solares. En casa, utilizar las habitaciones más frescas, bajar persianas y cerrar ventanas por el día y abrirlas por la noche para ventilar, mantener los alimentos en el frigorífico y vigilar siempre las medidas higiénicas de conservación.

También se sugiere prestar especial atención a menores de edad y personas mayores, vigilando su grado de hidratación y en caso de necesidad ponerse en contacto con el Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura.