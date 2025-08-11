Toda Extremadura volverá a tener este martes aviso naranja por altas temperaturas

Archivo - Vista de varios chorros de agua de una fuente en Badajoz - Andrés Rodríguez - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Toda Extremadura permanecerá este martes, 12 de agosto, con aviso naranja por altas temperaturas, que podrán superar los 40ºC en algunas zonas de la región.

El aviso se activará desde las 13,00 hasta las 21,00 horas y se podrían superar los 40 grados en las Vegas del Guadiana, en la Siberia extremeña, en Barros y Serena, en el sur de Badajoz, en el Tajo y Alagón y en la Meseta cacereña.

Por su parte, se podrían alcanzar los 39 grados en el norte de Cáceres y en Villuercas y Montánchez, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Ante estos valores, el 112 Extremadura recomienda a las alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de su localidad, así como a los servicios de Policía Local.

Por su parte, a la ciudadanía se le aconseja evitar la exposición al sol en las horas centrales del día; beber abundantes líquidos sin esperar a tener sed, sobre todo agua y zumos de fruta refrigerados; evitar comidas copiosas y no abusar de bebidas alcohólicas; reducir la actividad física y permanecer en lugares ventilados o acondicionados.

También usar ropa de tejidos naturales, ligera y holgada, de colores claros, sombrero, gafas de sol y cremas protectoras solares y en casa utilizar las habitaciones más frescas, bajar persianas y cerrar ventanas por el día y abrirlas por la noche para ventilar, mantener los alimentos en el frigorífico y vigilar siempre las medidas higiénicas de conservación.

Asimismo, se aconseja prestar especial atención a menores de edad y personas mayores, vigilando su grado de hidratación y en caso de necesidad ponerse en contacto con el Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura, según ha informado la Junta en nota de prensa.

