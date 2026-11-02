Torres participará en el Encuentro Nacional 'Memoria y futuro de la democracia' que se celebrará en Cáceres

Cartel del Encuentro Nacional 'Memoria y futuro de la democracia' que se celebra los días 6 y 7 de noviembre de 2026 en Cáceres. - FUNDACIÓN CIVES

CÁCERES, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cives celebra los próximos 6 y 7 de noviembre en Cáceres el Encuentro Nacional 'Memoria y futuro de la democracia', un espacio de reflexión y diálogo que reunirá a representantes institucionales, profesorado, alumnado, personal investigador, universidades, entidades sociales y memorialistas de todo el país.

El encuentro, que contará con la participación del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, abordará los retos actuales de la educación, la transmisión de la memoria democrática y la defensa de los derechos humanos y los valores constitucionales en las democracias contemporáneas.

Organizado en el marco del programa 'Memoria, Escuela y Democracia', impulsado por la propia fundación, en colaboración con la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y una red de instituciones y centros educativos, la cita que se va a celebrar en Cáceres constituye el principal espacio de encuentro de esta iniciativa estatal.

Así, durante dos jornadas se compartirán experiencias educativas, investigaciones, buenas prácticas y propuestas para fortalecer una ciudadanía crítica, participativa y comprometida con la convivencia democrática.

El programa se abrirá con un acto institucional de inauguración en el que participarán el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres Pérez, el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales Sánchez, y el presidente de la Fundación Cives, Victorino Mayoral Cortés.

La apertura marcará el inicio de un programa de conferencias, diálogos y espacios de intercambio centrados en el papel de la memoria democrática como herramienta para fortalecer la educación, la ciudadanía crítica y la convivencia democrática.

Entre las personas participantes figuran destacadas voces del ámbito educativo, académico, periodístico y cultural, como Nicolás Sartorius, Paco Cerdà, Alejandro Tiana, Juan José Tamayo y Olga Rodríguez, junto a representantes de administraciones públicas, universidades, centros educativos y entidades sociales de todo el país.

A lo largo de las jornadas se abordarán cuestiones clave como la incorporación de la memoria democrática al currículo escolar, las nuevas narrativas del 'neofranquismo', los retos para la defensa de los derechos de las mujeres, el papel de las universidades en la investigación y difusión de la memoria democrática o la transmisión intergeneracional de los valores democráticos.

Asimismo, estudiantes y docentes compartirán experiencias y proyectos educativos desarrollados en las aulas que muestran cómo la memoria puede convertirse en una herramienta pedagógica para comprender el pasado y construir ciudadanía.

ACTIVIDADES CULTURALES Y ACTOS SIMBÓLICOS

Además de las sesiones académicas e institucionales, el encuentro incluirá actividades culturales, espacios de convivencia y actos simbólicos como la inauguración del Jardín de la Memoria, concebido como un lugar de reconocimiento y diálogo entre generaciones.

La programación del viernes concluirá con la presentación del documental 'La Sementera de la Memoria', una actividad complementaria de acceso libre para las personas asistentes en la que participarán Juan Francisco Ceballos Fabián, en representación de la Diputación Provincial de Badajoz, entidad financiadora del proyecto y Victorino Mayoral Cortés, Olga Luengo Quirós y Pablo Ruiz Sánchez, codirector del proyecto audiovisual, en representación del equipo de coordinación y dirección del diseño del material educativo.

Por su parte, la jornada del sábado finalizará con una visita nocturna a la Ciudad Monumental de Cáceres, ofreciendo a las personas participantes la oportunidad de conocer el conjunto histórico en un espacio distendido de encuentro e intercambio.

El evento cuenta con la colaboración de la Diputación Provincial de Cáceres y reunirá a participantes procedentes de distintas comunidades autónomas para reflexionar sobre el papel de la educación, la cultura y la participación ciudadana en la construcción del futuro democrático de España.