La Torta del Casar celebra el X aniversario de la campaña ‘Primavera en la Ruta el Sabor de un Territorio'

La DOP Torta del Casar celebra el X aniversario de la iniciativa turística ‘Primavera en la Ruta el Sabor de un Territorio’ - DOP Torta del Casar

CASAR DE CÁCERES, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Torta del Casar lanza un año más la campaña 'Primavera en la Ruta el Sabor de un Territorio', que es una iniciativa de turismo gastronómico que celebra su décimo aniversario.

Bajo este marco, el director de la DOP, Javier Muñoz, ha destacado que estos diez años de trabajo han supuesto "poner en valor" no sólo la Torta del Casar, sino también "las elaboraciones gastronómicas, la hospitalidad de los establecimientos y el extraordinario patrimonio cultural, natural y gastronómico" de la provincia de Cáceres. "El proyecto conmemora diez años de colaboración, pero sobre todo mira al futuro".

La X edición de la 'Primavera en la Ruta el Sabor de un Territorio', que se celebra del 21 de marzo al 1 de junio, busca impulsar el turismo, un sector clave para el desarrollo socioeconómico de la región, a través de experiencias gratuitas que invitan al visitante a conocer la historia y naturaleza cacereña de la mano de una de sus señas de identidad: la gastronomía, en la que la Torta del Casar hace de anfitriona.

La ruta integra cinco recorridos que discurren por distintas zonas de la provincia. Cada uno de ellos describe un itinerario turístico completo, que parte y regresa a Casar de Cáceres, cuna del queso amparado.

Entre las paradas se incluyen espacios museísticos e interpretativos relacionados con la cultura pastoril y trashumante, visitas a parques y reservas naturales, más de una quincena de hoteles con encanto y restaurantes en los que deleitarse con propuestas gastronómicas que tienen a la Torta del Casar como protagonista.

A esta edición se han adherido diecisiete establecimientos emblemáticos de la zona, algunos ubicados en edificios históricos como palacios renacentistas o monasterios y otros en entornos rurales privilegiados, como complejos gastronómicos en mitad de la dehesa. "Se trata de una oferta de hoteles y restaurantes destacados, que apuestan por una cocina de calidad identitaria del territorio, basada en productos extremeños con Denominación de Origen como la Torta del Casar", explica Muñoz.

RUTAS EN MOTO

Asimismo, con motivo del décimo aniversario de la iniciativa, la Denominación de Origen organiza el domingo 17 de mayo una ruta en moto a través de uno de los tesoros naturales de la región, la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Tajo Internacional.

Una acción que anima a los apasionados del mototurismo a conocer algunos de los paisajes más auténticos de la provincia, con paradas gastronómicas y culturales que conectan el patrimonio cacereño con la tradición quesera de la Torta del Casar.

Asimismo, el patrimonio cultural y paisajístico cacereño bien merece un lugar destacado en las guías turísticas del país. Su pasado monumental, sus parques y reservas naturales hacen de este territorio una joya nacional por descubrir, ideal para aquellos viajeros que quieran disfrutar de escapadas primaverales fuera de los circuitos masificados, en destinos que combinan historia y naturaleza de la mano de una de las grandes despensas nacionales.

En este sentido, el director de la DOP Torta del Casar ha remarcado que "la gastronomía es parte clave de la identidad de un territorio, como lo son sus monumentos y paisajes. Cada región, a lo largo de la historia, se ha vinculado a una serie de productos y tradiciones culinarias que son el resultado de los factores naturales y humanos que lo componen".

CINCO RECORRIDOS

Bajo estas premisas, la 'Primavera en la Ruta el Sabor de un Territorio' presenta al viajero cinco recorridos para conocer Cáceres a través de su cultura, naturaleza y gastronomía.

El primero discurre por la zona suroeste de la provincia, y promete adentrar a los turistas en el legado histórico de la región, empezando por su capital, reconocida por la Unesco como Ciudad Patrimonio de la Humanidad. En ella, los establecimientos colaboradores ofrecerán propuestas como la Tarta de Queso Torta del Casar o las croquetas de Torta del Casar con nueces y mermelada de tomate.

A continuación, el recorrido avanza hacia Casar de Cáceres, lugar de origen del queso amparado. Allí, los interesados podrán conocer todos los secretos de este producto en su visita al Museo del Queso. Además, la ruta cubre la comarca Tajo-Salor-Almonte, que alberga grandes vestigios de la historia extremeña, como el Puente Romano de Alcántara o los conjuntos históricos de Brozas o Garrovillas de Alconétar; y paisajes destacados como el Monumento Natural de los Barruecos, escenario de la serie Juego de Tronos.

El segundo recorrido abarca el noroeste de la provincia, que incluye zonas de interés turístico como el Valle del Alagón, Sierra de Gata y Las Hurdes, donde la arquitectura románica se mezcla con la naturaleza monumental. Los conjuntos de Coria y Galisteo son algunos de sus hitos culturales, y entre sus recursos paisajísticos destacan enclaves como el Chorro de la Meancera o el Meandro del Melero. Al caer la noche, los amantes de la astronomía podrán disfrutar en esta ruta de observaciones acompañadas por degustaciones de Torta del Casar maridada con frutos ecológicos y vinos de la región.

Por su parte, el tercer recorrido describe un itinerario por el norte-centro de la región, y ofrece la posibilidad de viajar a la antigua Lusitania con visitas a la Ciudad Romana de Cáparra, y avanzar hacia el Medievo durante un paseo por Plasencia. En cuanto al paisaje, los protagonistas son el embalse de Gabriel y Galán y el Parque Nacional y Reserva de la Biosfera de Monfragüe. Los fanáticos del turismo deportivo podrán conocer este lugar con rutas en bicicleta, que culminarán con una degustación de embutidos de la tierra y Torta del Casar.

La cuarta ruta, al noreste, invita a pasear entre los cerezos del Valle del Jerte, probar el queso amparado con pimentón de La Vera y descubrir el Monasterio de San Jerónimo de Yuste o el Castillo de Belvís. Entre sus grandes enclaves naturales destacan la Garganta de los Infiernos o la Cascada del Caozo. Además, los hoteles y restaurantes de la zona ofrecerán al viajero propuestas como el Espárrago blanco de primavera al horno con gratinado de Torta del Casar.

El quinto y último recorrido que plantea la campaña ahonda en el sudeste de Cáceres, con visitas al Castillo de Montánchez, el Real Monasterio de Guadalupe o la localidad de Trujillo, anfitriona de una de las grandes ferias queseras del país. Se trata, también, de un área con una gran riqueza paisajística, que invita a subir a lo alto del Pico de la Villuerca o adentrarse en Monumento Natural Cuevas del Castañar.