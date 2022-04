Un trabajador del Hospital de Llerena (Badajoz) gana 9 millones de euros en el Cuponazo de la ONCE de este viernes

Juan Antonio Romero, vendedor de la ONCE en Llerena, que ha dado 9 millones de euros en el Cuponazo.

BADAJOZ, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador del Hospital de Llerena (Badajoz) ha ganado 9 millones de euros en el sorteo del Cuponazo de la ONCE de este viernes. El vendedor de la ONCE Juan Antonio Romero Martínez ha vendido el cupón agraciado con el premio mayor de 9 millones de euros al número y la serie y otro cupón XXL agraciado con 40.000.

Según él mismo ha explicado, esta semana dos trabajadores del hospital le pidieron sendos cupones acabados en 29 para el sorteo del Cuponazo de este viernes, que él les vendió a través del Terminal de Punto de Venta (TPV). Uno de ellos ha acabado siendo premiado con 9 millones de euros y el otro, de la modalidad XXL, con 40.000 euros.

"Me subo por las paredes con el premio que he repartido. Estoy con una sensación de alegría que nunca creí que pudiera tener por dar tanto dinero a alguien", ha señalado Juan Antonio Romero, muy emocionado.

Este vendedor es de Los Santos de Maimona, también en la provincia de Badajoz, y se incorporó como agente vendedor de la ONCE en octubre del año pasado. Antes fue panadero, camionero y conductor en Ilunion, el grupo de empresas sociales del Grupo Social ONCE. Desde que se incorporó como vendedor, Juan Antonio vende en el Hospital General de Llerena todas las semanas de lunes a viernes, y sus clientes suelen ser trabajadores y pacientes del centro, según ha informado este sábado la ONCE en nota de prensa.

Además de estos premios, el sorteo del Cuponazo ha dejado otros 150.000 euros repartidos en seis cupones premiados cada uno de ellos con 25.000. Dos se han vendido en Manacor (Mallorca), uno en Málaga, otro en Villanueva de la Jara (Cuenca), uno más en La Rinconada (Sevilla) y otro en Montilla (Córdoba).