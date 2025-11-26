Trasladado en estado crítico al Hospital de Getafe tras sufrir quemaduras en un incendio en Puebla de Argeme

Archivo - Fachada del Hospital Universitario de Getafe en una imagen de archivo - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

CÁCERES, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 53 años ha sido trasladado en estado crítico al Hospital de Getafe tras sufrir quemaduras de tercer grado en el incendio de una vivienda en la localidad de Puebla de Argeme (Cáceres).

En un primer momento, el varón ha sido trasladado al Hospital de Coria, aunque posteriormente ha sido derivado al Hospital de Getafe en helicóptero sanitario.

El suceso se ha registrado en una vivienda de la calle Aliso, según los datos aportados por el 112 Extremadura, que ha recibido el aviso cerca de las 12,00 horas de este miércoles.

Hasta dicho lugar también se han desplazado bomberos del parque de Coria, una unidad medicalizada de emergencia del Servicio Extremeño de Salud y efectivos de servicio de la Guardia Civil y la Policía Local de Coria.