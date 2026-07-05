Trece diseñadoras mostrarán sus creaciones de moda sostenible este martes en un desfile en el Museo Romano de Mérida

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MÉRIDA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

Trece diseñadoras y creadoras textiles de Extremadura y Portugal mostrarán sus creaciones de moda sostenible este martes, 7 de julio, en el desfile 'Micropaisajes', que se celebrará en el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida.

Un desfile que se enmarca en la programación paralela del 72º Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, en una de sus propuestas más singulares, en las que la moda sostenible "dialogará con la naturaleza, la danza, el patrimonio y el legado grecorromano".

En concreto, el desfile 'Micropaisajes' reunirá este martes a partir de las 21,00 horas a las diseñadoras y creadoras Águeda Valle Upcycling, Alba García, Bohonadas Crochet, Brave-of, Carmela Caramela, Carmen Fabrics & Papers, Carmen López de Haro, Claro Concepto, Garrules Estudio, María Engo, Marinetti Project, Patty Gruart y Sensihemp.

El proyecto toma como punto de partida el trabajo botánico-textil de Carmen Fabrics & Papers, cuyos tejidos estampados con elementos vegetales sirven de base para que cada creadora desarrolle un 'micropaisaje' propio inspirado en personajes, símbolos y motivos del mundo grecorromano, así como en los paisajes de Extremadura y la Raya portuguesa.

El resultado es una colección que utiliza los colores, las formas y las texturas de la naturaleza para "explorar la memoria, la identidad y el paisaje emocional de cada autora", construyendo un lenguaje artístico compartido donde confluyen creación contemporánea, artesanía y sostenibilidad, señala el certamen en nota de prensa.

La directora del proyecto, Carmen Fernández, explicó durante la presentación del desfile que 'Micropaisajes' nace de un proceso colaborativo en el que "la propia naturaleza se transforma en tejido" y las creadoras convierten ese material en piezas que dialogan entre sí.

REIVINDICA EL TALENTO EXTREMEÑO

Además, ha destacaco que todo el proyecto "está hecho con las mimbres que Extremadura nos presta", reivindicando el talento y la identidad creativa del territorio.

Por su parte, la directora creativa y artística del desfile, Victoria Nogales, explicó que su propósito ha sido crear "una experiencia inmersiva que trasciende la pasarela", donde vegetación, música, maquillaje, escenografía y diseño formen parte de un mismo universo narrativo.

Asimismo, reivindicó la moda como "una forma de expresión cultural", al mismo nivel que otras disciplinas artísticas presentes en el Festival de Teatro Clásico de Mérida.

Además, la propuesta trasciende además el ámbito de la moda para abrirse a otras disciplinas escénicas, como la danza, dirigida por Alba Gog y su equipo, acompañará el desfile evocando la cadencia del movimiento y el gesto artesanal de las manos que históricamente han tejido nuestras prendas y nuestra memoria colectiva.

La actriz Laura G. Cáceres encarnará a Penélope, símbolo de la sabiduría y la creación femenina a través del tejido, estableciendo además un vínculo con el I Premio Internacional de Teatro Clásico 'Odiseo y Penélope'.

La dirección creativa y artística del proyecto corre a cargo de Victoria Nogales, cuya propuesta escénica integra moda, danza, naturaleza y patrimonio en un recorrido concebido específicamente para el Museo Nacional de Arte Romano.

Cabe destacar además la participación de comunidades locales vinculadas al diseño y la danza ha sido fundamental para el desarrollo de esta iniciativa, que recoge el espíritu del proyecto europeo 'Dancing Histor(y)ies', impulsado por el programa Europa Creativa, y reafirma el compromiso del Festival de Mérida con nuevas formas de creación contemporánea y de diálogo entre disciplinas artísticas.