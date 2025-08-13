Los trenes de Media Distancia Extremadura-Madrid iniciarán y finalizarán en Leganés del 22 al 30 por obras en Atocha

Archivo - Un tren de Media Distancia en la estación de ferrocarril de Mérida. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID/MÉRIDA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los trenes de Media Distancia que unen Extremadura con Madrid iniciarán y finalizarán su recorrido en Leganés del 22 al 30 de agosto por obras de mejora en la estación de Atocha.

Así, los viajeros con salida o destino Atocha podrán desplazarse entre esta estación y la de Leganés usando su billete de tren en la línea C-5 de Cercanías.

Esta medida temporal no afecta a los servicios de Larga Distancia, por lo que los trenes Alvia Extremadura-Madrid no verán modificado su paso por la estación madrileña.

Las actuaciones que Adif está desarrollando en la estación de Atocha permitirán la ampliación de la capacidad del túnel de Sol y mejorarán la fiabilidad de las líneas de Cercanías de Madrid, ha indicado Renfe en nota de prensa.

Renfe informará a los viajeros sobre esta situación temporal mediante avisos en su web y máquinas autoventa. En el momento de seleccionar el viaje en la web se indicará el tramo que ha de realizarse en servicio de Cercanías.