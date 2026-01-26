Tres carreteras de la provincia de Cáceres continúan afectadas este lunes por lluvia o nieve

Puerto de Honduras en la provincia de Cáceres - GUARDIA CIVIL

CÁCERES 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Tres carreteras de la provincia de Cáceres se encuentran afectadas este lunes debido a la meteorología que ha provocado estos últimos días varios anegamientos por lluvias o acumulación de nieve en la calzada, según los casos, debido al paso de la borrasca Ingrid.

En concreto, la CC-146, que une la EX-117 al límite Portugal por Zarza la Mayor, está afectada en los kilómetros del 3.400 al 3.900 por anegamiento de la vía por lluvia intensa con nivel negro de peligrosidad, según informa la Guardia Civil.

La CC-224, que comunica la localidad de Hervás con la N-110 por el Puerto Honduras, está afectada desde el kilómetro 0 al 31, también con nivel negro de circulación, que está señalizado.

Y la CC-437, que une la EX-118 con el Pico Villuercas, está también afectada desde el kilómetro 0 hasta el 10,800 con nivel negro de circulación y señalización.