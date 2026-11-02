Tres heridos, entre ellos un menor de 4 años, en un accidente entre dos vehículos en la N-432 cerca de Zafra

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ZAFRA (BADAJOZ), 2 (EUROPA PRESS)

Tres personas, entre ellas un menor de 4 años, han resultado heridas en un accidente de tráfico que ha involucrado a dos vehículos en la N-432, cerca de Zafra.

El suceso se ha producido en el punto kilométrico 83 de la vía, según ha informado el 112 Extremadura a través de sus redes sociales. Se trata de una carretera nacional que une Badajoz con Granada.

Además del menor de 4 años, han resultado heridas una persona de 37 y otra de 64 años. Todas ellas han sido trasladadas al Hospital de Zafra. Además, el 112 ha señalado que se han visto involucradas otras dos personas, de 37 y 65 años, que han recibido el alta 'in situ'.

Hasta el lugar se han desplazado una unidad medicalizada de emergencia, una de soporte vital básico y una ambulancia convencional, del Servicio Extremeño de Salud (SES), así como efectivos de la Guardia Civil y del equipo de emergencias de la N-432.