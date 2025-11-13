Tres localidades cacereñas se sitúan entre las más diez más lluviosas del país este jueves

CÁCERES, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Tres localidades cacereñas, como son Tornavacas, Piornal y Garganta la Olla, se sitúan este jueves, 13 de noviembre, entre las diez más lluviosas de España.

En concreto, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología, recogidos por Europa Press, la localidad cacereña de Tornavacas es la tercera más lluviosa del país este jueves, con 88,6 litros por metro cuadrado recogidos hasta las 18,00 horas.

Por su parte, Piornal se sitúa como la quinta más lluviosa del país, con 82,6 litros por metro cuadrado de lluvia, y en noveno lugar se encuentra Garganta la Olla, con 69 litros por metro cuadrado.

Precisamente el norte de la provincia de Cáceres se encuentra en alerta naranja por lluvias en la tarde de este jueves, situación que se mantendrá hasta la madrugada del viernes.

Además, toda Extremadura se encuentra este jueves en alerta amarilla por viento debido a la borrasca 'Claudia', que está provocando fuertes rachas que han alcanzado los 109 kilómetros hora en la localidad pacense de Fuente de Cantos, de 99 kilómetros por hora en Castuera, o de 94 kilómetros en Hervás.