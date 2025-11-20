La UEx aprueba que el nuevo edificio de la Facultad de Medicina se denomine 'Guillermo Fernández Vara' - UEX

MÉRIDA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Extremadura ha aprobado en Consejo de Gobierno que el nuevo edificio de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud lleve el nombre del expresidente de la Junta Guillermo Fernández Vara.

La decisión, refrendada previamente por la Junta Extraordinaria de Facultad el pasado 15 de octubre, reconoce la contribución de Vara al desarrollo sanitario, educativo e institucional de la región.

Además de este acuerdo principal, la sesión, presidida por el rector, Pedro M. Fernández Salguero, estuvo marcada por importantes avances en planificación académica, fortalecimiento de la cooperación y de la estrategia investigadora de la UEx.

