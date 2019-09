La UEx y el Ayuntamiento de Cáceres lanzan una campaña para prevenir actitudes machistas en las fiestas de novatadas

Publicado 10/09/2019 10:40:04 CET

Presentación de una campaña de la UEx y el Ayuntamiento de Cáceres contra actitudes machistas en las novatadas - EUROPA PRESS

CÁCERES, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Extremadura (UEx) y el Ayuntamiento de Cáceres, a través de la Oficina de Igualdad, han lanzado una campaña de prevención de actitudes sexistas durante la celebración de las novatadas a los nuevos alumnos universitarios, cuyas actividades comienzan este martes y se prolongarán hasta el jueves, día 12, con una fiesta final en el recinto hípico de la ciudad, que contará con el servicio de un bus nocturno para facilitar los desplazamientos.

Así, durante los tres días se instalará una carpa informativa en el campus universitario de la capital cacereña atendida por estudiantes voluntarios, así como una campaña en redes sociales y se distribuirá entre los jóvenes un díptico informativo sobre cómo prevenir y actuar en caso de ser víctima de una conducta sexista, así como un silbato para denunciar estas actitudes.

La concejala de Asuntos Sociales, María José Pulido, la vicerrectora de Estudiantes de la UEx, Rocío Yuste, y técnica de la Oficina de Igualdad, Rosa Ceballos, han presentado este martes esta iniciativa que forma parte de un plan integral que ha puesto en marcha el consistorio cacereño para las actividades masivas de ocio nocturno en la ciudad.

Pulido ha explicado que esta campaña busca una mayor concienciación contra las agresiones sexistas, "que no se culpabilice a las chicas" y "ayudar a las víctimas para que sepan cómo actuar".

Yuste ha añadido que desde la UEx se ha llevado a cabo una campaña específica pero que también ha querido sumarse a la promovida por el ayuntamiento para evidenciar el "compromiso con la sociedad".

Además, ha advertido de que este tipo de conductas sexistas "no pueden ser un juego en las novatadas" y hay que fomentar "otro tipo de bienvenida" a los nuevos estudiantes de la universidad extremeña que este año superan los 3.400, según los datos aportados por la vicerrectora.

DÍPTICOS

En los dípticos que se van a distribuir se ha diseñado una pirámide según el nivel de gravedad de las conductas, ante lo que Ceballos ha mostrado su preocupación ya que, en muchos casos, hay actitudes que los jóvenes no identifican como comportamientos sexistas "hasta el tercer nivel" en el que se sitúan prácticas sexuales no consentidas o tocamientos. En ediciones anteriores de las novatadas los servicios sociales municipales no han recibido ninguna denuncia de este tipo.

En cualquier caso, el Ayuntamiento de Cáceres ha activado un protocolo con la colaboración de Policía Nacional, Local y servicios de emergencias para vigilar no solo conductas sexistas sino que no se produzcan aglomeraciones, ruidos y desperfectos en el centro de la ciudad a raíz de las celebraciones.

Pulido ha señalado que no hay previstos actos en la Plaza Mayor ni en el Paseo de Cánovas y que la única actividad con permiso municipal es la fiesta final en el recinto hípico del jueves. El resto de las actividades se desarrollarán en el campus universitario y en cada centro o facultad.