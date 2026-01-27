UGT alerta de la pérdida de población activa y la "precarización" del empleo en Extremadura pese a crear empleo

El secretario de Política Institucional y Empleo de UGT Extremadura, Francisco Morcillo, atiende a los medios - UGT EXTREMADURA

MÉRIDA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT Extremadura señala que la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre de 2025 refleja un cierre de año "poco dinámico y claramente peor" que la media nacional, a pesar de que el balance global del ejercicio resulta "positivo" en términos de empleo y descenso del paro, ya que no frenan la pérdida de población activa, la precarización del empleo y la brecha de género.

En concreto, la EPA muestra una pérdida de 2.300 personas activas, lo que ha provocado la destrucción de 1.300 empleos y una reducción del desempleo de 1.000 personas (-1,46%). Esta bajada del paro "no responde a la creación de empleo, sino a la salida de personas del mercado laboral", sostiene el sindicato en una nota de prensa.

Un dato que resulta "negativo" porque "son las personas activas las que generan empleo", ha señalado el secretario de Política Institucional y Empleo de UGT Extremadura, Francisco Morcillo, quien ha apuntado que la caída del empleo se ha producido en todos los sectores salvo la industria, que gana 2.700 ocupados.

Los 1.300 empleos destruidos eran todos a tiempo parcial, lo que "evidencia una mayor precarización" y, por sexos, el empleo ha descendido en 1.500 mujeres, mientras que solo ha crecido en 200 hombres, "profundizando la desigualdad de género en el mercado laboral".

El número de asalariados ha caído en 6.800 personas, todos con contrato indefinido, elevando la tasa de temporalidad hasta el 22,8%. En paralelo, se registra un aumento de 5.900 trabajadores por cuenta propia (+8,14%), especialmente en la agricultura (+2.900), lo que apunta a formas de empleo "más frágiles", según el sindicato.

Durante el trimestre, el empleo privado se ha reducido en 12.200 personas, mientras que el empleo público ha aumentado en 5.300 asalariados. Así, para UGT resulta "especialmente preocupante" la destrucción de 9.800 empleos en el sector del comercio, uno de los "pilares" del empleo en Extremadura.

EXTREMADURA, A LA COLA

Con todo, el número de personas desempleadas se sitúa en 67.600, lo que deja la tasa de paro en el 13,42%, la más baja para este trimestre desde 2007. No obstante, Extremadura sigue siendo la segunda comunidad con mayor tasa de paro.

Para UGT es especialmente alarmante la situación de la juventud, ya que la tasa de paro juvenil alcanza el 37,10%, la más alta del país, solo por detrás de Ceuta y Melilla.

BALANCE ANUAL POSITIVO, PERO DESEQUILIBRADO

En el conjunto de 2025, Extremadura ha ganado 19.100 ocupados, alcanzando las 436.000 personas empleadas, la segunda mejor cifra de la serie histórica. Sin embargo, UGT muestra su "preocupación" por la diferencia de 17.000 afiliados menos a la Seguridad Social respecto a los datos de la EPA, una discrepancia que se repite por segundo año consecutivo.

El aumento del empleo se ha concentrado en el sector público (+11.400) y en los trabajadores por cuenta propia (+7.100), mientras que los asalariados privados apenas crecen en 500 personas. Solo en el comercio se han destruido 10.200 empleos en el último año.

El empleo creado en 2025 ha beneficiado más a las mujeres (+11.700) que a los hombres (+7.300) y se ha concentrado en los servicios (+10.400) y la agricultura (+4.800). El 82% de los nuevos ocupados tiene más de 45 años y el 24% son personas de nacionalidad extranjera. Pese a ello, la brecha de género en el desempleo se ha ampliado, señala UGT, que remarca que las mujeres representan ya el 59% del total del paro, frente al 57% de hace un año.

Actualmente hay 39.600 mujeres desempleadas frente a 28.000 hombres, con una tasa de paro femenina del 16,91%, más de seis puntos superior a la masculina (10,39%).

En términos interanuales, el paro ha descendido en 7.500 personas (-10%), el doble que a nivel nacional (-4,56%), y baja en todos los sectores, especialmente en los servicios (-6.600). Para UGT Extremadura, los datos confirman "una mejoría global del mercado laboral, pero con importantes problemas estructurales".

"Las políticas activas de empleo están funcionando, pero deben centrarse en quienes más dificultades tienen: mujeres, mayores de 55 años y parados de larga duración", ha subrayado Francisco Morcillo.

Por todo ello, UGT insiste en la necesidad de que el próximo Gobierno de la Junta de Extremadura aporte "estabilidad, refuerce el diálogo social y apueste por políticas activas orientadas a la formación y la inserción laboral real", frente a modelos basados "únicamente en subvenciones". "Hay personas trabajadoras dispuestas a trabajar; lo que falta es formación adaptada y oportunidades reales", ha concluido.