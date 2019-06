UGT FICA pide al nuevo Ejecutivo una Ecotarifa Eléctrica Industrial para atraer inversiones a Extremadura

Publicado 29/06/2019 13:39:42 CET

MÉRIDA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Comité Regional de UGT FICA ha pedido al nuevo Ejecutivo la puesta en marcha de una Ecotarifa Eléctrica Industrial para atraer inversiones a Extremadura.

El sindicato ha indicado en nota de prensa que dicha ecotarifa es necesaria debido a que Extremadura se perfila como una "comunidad líder" en generación de energías renovables, al tiempo que se mantiene como región objetivo uno por sus niveles de desarrollo.

Así, según ha indicado UGT, la ecotarifa tiene que representar un porcentaje de reducción "significativo" en los costes de producción, orientado a empresas que decidan instalarse en Extremadura con una vinculación a la generación y el mantenimiento de los empleos.

Cabe destacar que el Comité Regional de UGT FICA ha realizado un análisis del nuevo contexto político tras la celebración de los últimos comicios y ha confiado en que se configure en el mes de julio un nuevo gobierno presidido por Pedro Sánchez.

Este nuevo Ejecutivo se debería traducir, en opinión del sindicato, en la puesta en marcha de políticas sociales que permitan "revertir los recortes sufridos" durante estos últimos años de gobierno del PP, así como la derogación de las reformas laborales y de pensiones como punto de partida de la negociación de un nuevo marco de relaciones laborales que permita un crecimiento "más justo" del país y que "acabe con la precariedad laboral".

En clave autonómica, UGT ha confiado en que la "solidez" que otorga la mayoría absoluta del PSOE sea "garantía de continuidad" del proceso de concertación social recuperado en la anterior legislatura, que permita la puesta en marcha de políticas que propicien el "despegue de la economía extremeña, la llegada de infraestructuras e inversiones en el sector industrial".

"Tras el parón sufrido por la crisis económica y la llegada del Gobierno del Partido Popular a la región, de nuevo es una realidad que Extremadura se pueda convertir a medio plazo en una comunidad autónoma líder en generación de energías renovables; esto a la par de continuar siendo región objetivo uno de la Unión Europea por su nivel de desarrollo", ha aseverado.

CENTRAL NUCLEAR DE ALMARAZ

Por otra parte, UGT FICA ha puesto de relieve su preocupación por el eventual cierre de la Central Nuclear de Almaraz a lo largo de los años 2027 y 2028 y el impacto que conllevaría sobre la economía de la comunidad autónoma y particularmente en la comarcal de Campo Arañuelo.

En esta línea, ha remarcado que exigirá que se ponga en marcha desde ahora un plan de inversiones "tangible" por parte de todas las administraciones públicas, materializado en incentivos e inversiones concretas para que dentro de nueve años exista una alternativa para el mantenimiento de los empleos actualmente vinculados a la central.

En cuanto al sector agrario y su industria vinculada, el Comité ha puesto de manifiesto que en modo alguno se va a permitir que en un sector estratégico como este se permita un desarrollo a "dos velocidades".

Esto es, el de la propia industria agroalimentaria vinculada en la mayoría de los casos a convenios colectivos de ámbito estatal con "salarios dignos" y "bien articulados" en cuanto a derechos socio-laborales y el Convenio del Campo de Extremadura, con el que esta federación desde su configuración tiene un "compromiso en la dignificación de las condiciones laborales".

"Las organizaciones patronales agrarias han de entender que no se podrán vincular sus beneficios empresariales a salarios míseros en el sector del campo, este sector será clave para el desarrollo autonómico y fijación de población en las zonas rurales si permite una vida digna a los trabajadores del campo y si no es así no lo será, porque UGT FICA no lo va a permitir", ha aseverado.

También, y en materia de seguridad y salud laboral, el sindicato ha lamentado que el incremento en las cifras de siniestralidad ponen de manifiesto que la precariedad en el mercado laboral es sinónimo de "más accidentes".

Por ello ha considerado que es "imprescindible" implementar políticas dirigidas a erradicar la precariedad laboral como origen de estas cifras, pero sobre todo campañas tanto sancionadoras a las empresas infractores como de concienciación en la necesidad de aplicación de una normativa en materia de Seguridad Laboral que garantice la integridad de los trabajadores.

Por último y en clave interna, el Comité evaluó el estado de la negociación colectiva en la comunidad autónoma, la firma de los convenios sectoriales y de empresa, así como las nuevas normas aprobadas por el Gobierno Centra.

En materia de representación sindical fueron analizados los datos del primer semestre de 2019 en el que UGT FICA mantiene una "ligera ventaja" sobre el otro sindicato mayoritario que se confía en ir "consolidando y ampliando a lo largo de este año", ya que se trata de un periodo de acumulación de procesos electorales.

"De modo que UGT FICA pueda contribuir al igual que sucedió en 2018 a que UGT siga siendo el sindicato mayoritario en Extremadura", ha añadido.