UGT SP se concentra en Mérida para pedir a la Junta una fecha de incorporación del personal de estabilización y traslado

Algo más de una veintena de personas se han concentrado este miércoles, día 26, frente al Edificio Morerías en Mérida para reclamar a la Junta de Extremadura una fecha de incorporación del personal de estabilización y traslados.

Convocados por UGT SP, los participantes han lanzado cánticos como "Guardiola, para adelante, incorpora cuanto antes"; "Prometieron diciembre del 24 y esto va para rato"; "Devuelve los puestos, no son tuyos sino nuestros"; "No puedo esperar para estabilizar, me voy a jubilar y no podré estabilizar"; o "Estancamiento laboral, pérdida patrimonial", entre otros.

En declaraciones a los medios durante la concentración, la responsable del sector de Administración Autonómica de UGT Servicios Públicos, Erika Gutiérrez, ha reivindicado que se publique "por fin" en el DOE la fecha de finalización del proceso de estabilización en Administración General, toda vez que los implicados llevan "desde el 31 de diciembre del 2024 pensando que era la fecha tope para incorporarse".

También ha reclamado que en los listados de plazas que se están publicando para que los aspirantes adquieran sus puestos definitivos no se ofrezcan en las convocatorias completas jornadas inferiores al 100%, sino que sean jornadas al 100% tanto de jornada diaria como anual.

Ello "porque plazas inferiores al 100% suponen una merma económica para los compañeros y además supone que no sabían a las convocatorias, a las plazas a las que iban", ha explicado Gutiérrez, quien ha advertido de que los aspirantes están transmitiendo que "se sienten estafados por esas convocatorias porque ahora pueden pasar de una plaza del 100% a una plaza del 50 por ciento, con lo que supone económicamente para sus vidas".

