Unidas por Extremadura considera que Guardiola "parecía la candidata de Vox" en su discurso de investidura

La presidenta del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, valora el discurso de investidura de María Guardiola - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha considerado que María Guardiola "parecía la candidata de Vox" en el discurso que ha ofrecido este martes en la Asamblea de Extremadura, y que ha calificado de "rancio, indecente, mentiroso y un discurso, a fin de cuentas, vergonzoso".

De Miguel ha valorado de esta forma, en rueda de prensa, el discurso de investidura que María Guardiola ha pronunciado este martes en la Asamblea de Extremadura, y que ha calificado de "rancio, indecente, mentiroso y un discurso, a fin de cuentas, vergonzoso", ha dicho.

En su intervención, la presidenta de Unidas por Extremadura ha reafirmado que Extremadura "tiene derecho a que no le tomen el pelo", y en su opinión, Guardiola "hoy ha tomado el pelo a todos los extremeños", ya que "ha intentado hacer pasar un acuerdo inconstitucional, ilegal, pero sobre todo un acuerdo que carece de la más mínima ética y moralidad, por un acuerdo democrático y natural", ha señalado en alusión al acuerdo entre PP y Vox.

Un acuerdo que ha tachado de "vergonzoso y totalmente antinatural", ha señalado Irene de Miguel, quien ha confiado en que en su discurso, la candidata a la Presidencia de la Junta "ha mentido a la ciudadanía", y que "no que realmente se crea lo que ha dicho", ya que en ese caso, "la presidenta vive en una realidad absolutamente paralela".

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