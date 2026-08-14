Unidas por Extremadura critica la prórroga de Almaraz y considera que es un "patadón para adelante"

El diputado de Unidas por Extremadura en la Asamblea Juan Schirinzi - UNIDAS POR EXTREMADURA

MÉRIDA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Unidas por Extremadura en la Asamblea Juan Schirinzi ha criticado la prórroga de la central de Almaraz y ha considerado que esta decisión del Gobierno es un "patadón para adelante".

Así, ha aseverado que su formación no puede hacer una valoración positiva de esta prórroga y ha reclamado "políticas valientes" tanto desde la Junta de Extremadura como desde el Estado.

En su opinión, la decisión del Gobierno supone prorrogar la funcionalidad de una infraestructura que "ya está obsoleta" y que además "ya ha pasado la vida útil bajo la que fue proyectada, ya ha sido amortizada a nivel público y a nivel económico".

Además, Schirinzi ha considerado que se intenta mandar el futuro de Almaraz "a otra legislatura para no afrontar un problema" y ha incidido en que valora negativamente esta noticia porque tampoco el Gobierno ha tenido "la valentía de llevar a cabo lo que los calendarios ya decían, que es que Almaraz había que cerrarlo".

El diputado de Unidas por Extremadura también ha criticado la "inacción" de la Junta y ha preguntado cómo se va pagar "todo este chiringuito", porque, como ha señalado, "hablan de soberanía energética con una central que funciona con unos materiales" que no se producen en el entorno más cercano.

Para Schirinzi esto supone "alargar una agonía" para la comarca de Campo Arañuelo y ha considerado que "en algún momento" las autoridades se deberán sentar como región y como Estado para proponer a estos vecinos un proceso de reconversión industrial que "dé futuro".

"En 2030 nos vamos a volver a encontrar con todo este circo", ha augurado el diputado autonómico, que ha calificado de "teatrillo", a lo que ha unido un gobierno "timorato o un gobierno abiertamente pronuclear que decida alargar los 80 años como se están alargando en Estados Unidos", algo que ha tachado de "evidentemente un riesgo".

Además, el diputado de Unidas por Extremadura ha recordado que la central nuclear de Almaraz ha tenido "numerosos problemas de seguridad" y ha señalado que el Gobierno de Portugal "ha llamado la atención en cuatro ocasiones" sobre cuándo se va a ejecutar el cierre porque el luso es un "país libre de nucleares y tienen una central nuclear a escasos 150 kilómetros de su frontera".

Con todo ello, Schirinzi ha reclamado un "futuro industrial" para Campo Arañuelo "alejado de sectores que a día de hoy están en pérdidas como son las nucleares que no son rentables, que únicamente va a ser rentable mediante beneficios fiscales que le otorga el Estado o la exención de la Junta de Extremadura de la ecotasa que son 96 millones de euros".

"Tendremos que darles una posibilidad a la comarca de Campo Arañuelo para que no sean dependientes de infraestructuras que ponen en peligro su vida o de infraestructuras que ya están caducas", ha señalado.

Además, ha recordado que esta decisión no beneficia a los intereses de Extremadura, sino a las propietarias a las que se les garantiza unos años más de beneficios "mientras Extremadura tiene una espada de Damocles con una instalación obsoleta y peligrosa".