Unidas por Extremadura culpa a Guardiola del "bloqueo" y le pide que se "vaya si tiene algo de dignidad"

La presidenta del Grupo Parlamentario de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, durante su intervención en el debate de investidura. - JORGE ARMESTAR/EUROPA PRESS

MÉRIDA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Grupo Parlamentario de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha avanzado que no apoyará la investidura de María Guardiola debido al "océano ideológico" que les separa, al tiempo que le ha pedido que "se vaya si tiene algo de dignidad" tras responsabilizarla de la situación de bloqueo que sufre la comunidad como consecuencia de su error de cálculo a la hora de adelantar las elecciones.

La líder de la coalición de izquierdas, en su intervención en el debate de investidura, ha reprochado a Guardiola que su decisión ha alimentado el "monstruo" de la ultraderecha en la comunidad autónoma, en referencia a Vox, partido ante el cual ahora se ve "obligada a humillarse" y, como ya le amenazó "ese señor con tufo machista", repitiendo las palabras de Guardiola sobre Santiago Abascal, a "pasar por el aro" si quiere volver a gobernar en la región.

De Miguel ha reconocido que, como mujer, "su situación no tiene que ser nada fácil", porque no solo está sufriendo la "violencia política" de Vox, "despreciándola sin cogerle el teléfono, no contestándole a los mails", lo que la convierte, ha dicho, en víctima de un "ghosting de libro", sino que además su propio partido, el PP, "también ha entrado a esa humillación" tras ver "cómo la reprendían públicamente" y posteriormente apartándola de las negociaciones.

"Hemos escuchado al señor Feijóo decir que él había tenido que llamar al señor Abascal para poner las cosas en orden, porque parece ser, señora Guardiola, que usted sola no puede", le ha espetado.

De esta forma, le ha advertido de que "no solo tiene un tufo machista Abascal", sino que su "jefe", Feijóo, quien "no fue capaz de reprender públicamente al señor Mazón ni una sola vez después de su gestión criminal con la dana, se atreve a señalarla a usted", lo cual le "huele a machismo" y también a "clasismo, porque parece como si a los extremeños se nos pudiera despreciar de esa manera gratuitamente".

(Más información en Europa Press)