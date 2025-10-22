Unidas registra su enmienda contra las "mediocres" cuentas de Guardiola con las que cree que busca ir a las urnas

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, detalla su enmienda a la totalidad a la salida del Registro de la Asamblea. - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario de Unidas por Extremadura ha registrado este miércoles, 22 de octubre, su anunciada enmienda a la totalidad al Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2026 en la que solicita su devolución a la Junta, al considerar que son "muy mediocres", que no sirven para afrontar los problemas de la región, y que solo son una excusa para el adelanto electoral que, según esta formación, persigue la presidenta, María Guardiola.

Se trata de la primera que se presenta sin que por el momento ningún otro grupo de la oposición, PSOE y Vox, haya confirmado a falta de un día para que acabe plazo que vayan a solicitar la devolución de las cuentas. La enmienda a la totalidad de Unidas por Extremadura será debatida el próximo martes, 28 de octubre, en el pleno de la Asamblea.

En declaraciones a los medios de comunicación tras registrar la enmienda, la portavoz de la formación, Irene de Miguel, ha reiterado que Guardiola no tiene intención de aprobar sus presupuestos y que su objetivo es adelantar las elecciones autonómicas "como le ha marcado" el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo.

En este sentido, ha señalado que el planteamiento de la presidenta extremeña de "o me aprobáis las cuentas o el escatergoris es mío y me lo llevo", a referencia a la convocatoria de elecciones anticipadas, indica "un infantilismo político bastante apabullante".

En cualquier caso, considera que son una cuentas "muy mediocres, muy pobres y siguen la senda de los presupuestos anteriores que fueron bastante ridículos", así que no permiten afrontar "los grandes retos que tiene Extremadura".

