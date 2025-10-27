Unidas ve en las elecciones anticipadas de Extremadura en diciembre un "experimento" de Feijóo para las generales

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de MIguel, atiende a los medios en Mérida - UNIDAS POR EXTREMADURA

MÉRIDA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha señalado que las elecciones adelantadas al próximo 21 de diciembre en la comunidad autónoma son un "experimento" del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo a una posible convocatoria electoral a nivel nacional tras constatarse la ruptura del PSOE con Junts.

Así lo ha indicado en una comparecencia tras conocer el adelanto electoral convocado por María Guardiola, quien "no ha esperado ni siquiera" a que tenga lugar el debate de las enmiendas a la totalidad a los presupuestos para 2026 previsto para este martes, porque "no quería escuchar lo que le teníamos que decir".

Un debate en el que la formación iba a "desmontar uno a uno todos esos argumentos, toda esa publicidad y propaganda con la que nos ha regalado estos dos años y medio de gobierno", ha señalado.

De Miguel ha reiterado que los presupuestos eran una "excusa" para "arrastrar" a los extremeños a la convocatoria electoral "que le ha marcado el señor Feijóo desde Génova", ha señalado, para añadir que "no es casualidad" que este lunes haya estado Guardiola en Madrid, como tampoco es casualidad que se haya conocido que Junts le retira el apoyo a Pedro Sánchez.

Esta decisión de la formación independentista supone que "no va a haber presupuestos estatales y eso supone que está más cerca quizá también la convocatoria electoral a nivel estatal", de tal forma que Feijóo "lo que quiere es hacer un proyecto piloto, una prueba, un experimento con territorios como Extremadura que no le han importado nunca nada", como a Guardiola "no le importa" seguir "lo que le marca Génova sin decir ni mu, sin alzar la voz".

De esta forma, Extremadura se ve inmersa en un adelanto electoral sin que se conozca cuánto durará la legislatura porque "la triquiñuela que tenía la señora Guardiola de cambiar el reglamento (de la Asamblea) le salió rana".

En todo caso, Unidas por Extremadura está "preparada" para demostrar que hay "otra forma de hacer las cosas", que "Extremadura se merece mucho más, que Extremadura no tiene por qué ser la campeona en listas de espera", y que están "hartos de las falsas promesas y las mentiras de la peor presidenta que ha tenido esta tierra".

En concreto, se ha referido a la homologación salarial de los docentes, que "no es una excusa para no cumplir con los compromisos electorales", así como "tantas y tantas las cosas que durante estos dos años y medio se han dejado a un lado" que cree que "es hora de afrontar los verdaderos retos, las verdaderas necesidades" de la región.

Desde la formación están "preparadas y dispuestas para dar la batalla" porque han venido "a cambiar las cosas".