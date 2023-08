La Unión pide que se aclare la disponibilidad de agua antes del inicio de las obras del regadío en Tierra de Barros

MÉRIDA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Unión Extremadura ha pedido que se aclare la disponibilidad de agua para riego antes del inicio de las obras del regadío en Tierra de Barros.

Para ello, esta organización ha exigido una "reunión urgente" en la que participen la ministra para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, la Junta, organizaciones agrarias y la Comunidad de Regantes de Tierra de Barros.

La Unión ha informado de que el proyecto de regadío de Tierra de Barros, que tiene previsto finalizar las obras e iniciar los riegos en el año 2026, debería comenzar el inicio de las mismas esta campaña para cumplir tanto los objetivos de finalización como la ejecución presupuestaria.

No obstante, ha señalado que el desarrollo del proyecto "está paralizado" desde principios de año debido a "varias circunstancias", como son la "duda de autorización de plantación de cultivos permanentes en las más de 1.800 hectáreas de zona Zepa que afecta a la zona propuesta para riego".

En esta línea, La Unión ha recordado algunas cifras relativas a esta iniciativa, como que afecta a más de 15.100 hectáreas de superficie, principalmente cultivadas de olivar y viña, con más de 1.200 regantes y una inversión superior a los 250 millones de euros, con una dotación de agua para riego aprobada de 43,38 hm3, que se abastecerán principalmente del pantano de Alange y, en menor medida, del pantano de Villalba de los Barros.

Precisamente, ha apuntado La Unión en nota de prensa, en el abastecimiento del agua para riego es donde tiene este proyecto su "principal escollo", ya que, según datos aportados por la Confederación Hidrográfica del Guadiana a fecha de 7 de agosto, la principal presa de abastecimiento que es la de Alange se encuentra al 12,1 por ciento de su capacidad, casi un 3 por ciento menos que el año pasado, "sin haber cogido agua para riego, solo para el suministro de agua potable a las poblaciones cercanas".

En este sentido, La Unión Extremadura se ha mostrado a favor de la implantación de regadíos, ya que los mismos generan "riqueza y actividad económica" y ha añadido que, tanto el año pasado como este, si tanto las viñas como los olivares hubiesen tenido un riego de apoyo, las cosechas hubiesen sido "mucho más importantes y de mejor calidad".

No obstante, y antes de acometer las obras y que los futuros regantes se embarquen en unas "inversiones millonarias como las previstas", La Unión considera necesario que las administraciones, tanto regionales como estatales, ofrezcan una "garantía a medio plazo" de suministro de agua para riego.

"Por este motivo y antes del inicio del desembolso por parte de los agricultores de los fondos para comenzar las obras exigimos una reunión en el Ministerio para la Transición Ecológica, en el que estén presentes tanto la ministra en funciones, como la Junta de Extremadura, las organizaciones agrarias de la región y la Comunidad de Regantes de Tierra de Barros, para que se nos aclare la disponibilidad de agua para riego y las alternativas en el caso hipotético de que las lluvias no sean tan generosas como han sido en el pasado", ha incidido, ya que no se puede "embarcar a 1.200 agricultores en unos regadíos donde planea la amenaza de no tener disposición de agua para riego".