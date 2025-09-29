La Universidad Popular de Cáceres oferta 33 talleres de distintas disciplinas con 495 plazas

CÁCERES 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Popular (UP) del Ayuntamiento de Cáceres ha presentado su nueva programación de cursos y talleres abiertos para el curso 2025/2026, bajo el lema 'Aprende, crea, comparte'. Esta primera convocatoria arranca con una cifra récord de 495 plazas (170 de continuidad y 325 de nueva creación), lo que supone triplicar la oferta respecto al curso 2023/24, en el que se ofertaron 159.

La programación incluye un total de 33 talleres, algunos de carácter anual y otros cuatrimestrales, agrupados en diferentes áreas como arte y artesanías, textil, confección y piel, cultura y patrimonio, salud y bienestar, nuevas tecnologías, imagen y sonido, madera, mueble y corcho, entre otros. Además, se dará continuidad a formaciones ya iniciadas, como calzado artesanal, creación literaria, dibujo y pintura o fotografía.

Los cursos se desarrollarán en distintos espacios municipales, como casas de cultura, centros cívicos, el centro de formación CIFE o el edificio Valhondo. Las tasas oscilan entre 16,47 y 98,80 euros, en un único pago.

La concejala de Universidad Popular, Jacobi Ceballos, ha destacado el compromiso del equipo de Gobierno local por potenciar la Universidad Popular. "Queremos que sea un lugar de encuentro, de aprendizaje y de convivencia, y por eso hemos hecho un esfuerzo para aumentar tanto el número de talleres como de plazas ofertadas", ha dicho.

"Es uno de los programas más esperados para la ciudad debido a la gran acogida que tiene entre nuestros vecinos y vecinas. Nuestro objetivo es compartir espacios que hagan comunidad, que sean encuentros sociales a través de diferentes disciplinas y materias, pero que tienen un nexo común: ofrecer posibilidades de aprender y compartir lo aprendido en espacios de desarrollo y crecimiento personal", ha indicado Ceballos.

La información estará disponible en la página web del ayuntamiento, de la Universidad Popular, a través de un código QR y en la oficina de Universidad popular en la calle Doctor Fleming, en horario de 9,00 a 14,00 horas.

Las inscripciones pueden realizarse a partir de este martes 30 de septiembre, de manera presencial en la sede de la Universidad Popular o a través de la sede electrónica municipal. Permanecerán abiertas hasta el 17 de octubre en función del curso escogido. La adjudicación de plazas se llevará a cabo mediante sorteo público.