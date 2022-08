UPA-UCE alerta de que las altas temperaturas "están lastrando el olivar" en Extremadura

MÉRIDA, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La organización agraria UPA-UCE Extremadura ha alertado de que las altas temperaturas registradas este verano "están lastrando el olivar" en la región, por lo que la cosecha de aceituna de mesa más cercana en el tiempo de recolección, "tiene unas perspectivas muy desfavorables".

Y es que, según señala esta organización agraria en nota de prensa, "si ya no pudieron terminar la floración los olivos durante el mes de mayo", ahora con el periodo continuado de altas temperaturas, esta haciendo que "el poco fruto que hay no tenga calibre y este arrugado, y así no pueda destinarse a mesa".

En ese sentido, señala que la situación de campaña, junto a los costes de producción "hacer peligrar la rentabilidad de las explotaciones", por lo que a su juicio y con estas perspectivas, "los precios deben subir, ante la escasez de productos y el alza en el consumo".

Recuerda UPA-UCE que Extremadura es la segunda productora de aceituna de mesa por detrás de Andalucía, y explica que la producción de aceituna para almazara "en algunos casos es nula", por zonas y en explotaciones, donde no habrá cosecha, sobre todo en olivar tradicional y de secano.

Ante esta situación, "estamos muy pendientes de la climatología para los próximos meses; de seguir con estas temperaturas y sin lluvia, la cosecha se verá muy mermada", resalta UPA-UCE, que añade que "los precios que hoy tiene el aceite han de mantenerse o subir ante la catastrófica cosecha que se avecina".

A esto se añade que en el inicio de la campaña veremos la situación de la mano de obra y su repercusión en la recolección, lo cual "todo unido con los costes de producción y recolección hacen tener mucha incertidumbre en el sector".

Finalmente, respecto a la próxima PAC y el impacto en el olivar, UPA-UCE lamenta que "se sigue marginando al olivar tradicional, al que da vida a los pueblos, ya que las ayudas propuestas no tendrán impacto positivo en Extremadura", concluye.