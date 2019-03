UPA-UCE alerta de la "gran especulación" que hay en la campaña del aceite, que deja "precios ruinosos" a los productores

Publicado 14/03/2019 13:40:38 CET

MÉRIDA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Extremadura (UPA-UCE) Extremadura ha alertado de la "gran especulación de la industria" que se está produciendo este año en la campaña del aceite, y que está provocando "precios ruinosos" a los agricultores.

Así lo ha señalado el secretario general de UPA-UCE Extremadura, Ignacio Huertas, en rueda de prensa este jueves en Mérida, en la que ha explicado que esperaban que la campaña fuera positiva tanto en producción como en precio, algo que no está ocurriendo.

En cuanto a la producción "sí han sido positivos los datos", con 70.800 toneladas de aceite en Extremadura, mientras que en el resto de países de Europa "ha habido una bajada muy importante de la producción en los principales países productores a excepción de España", como en Italia, Grecia o Portugal.

MÁS DE 122.000 TONELADAS DE ACEITE EXPORTADO

En cuanto a las exportaciones, ha señalado que "son muy positivas con relación al año anterior", donde el último dato de enero dice que se han exportado de España más de 122.000 toneladas, "un dato muy bueno" y en el mercado nacional "también ha incrementado por encima del 3%".

Por tanto, la situación del mercado hace pensar que los precios para los productores serían "unos precios normales, por no decir positivos", pero eso no es lo que ocurre, sino que desde UPA-UCE no entienden como "sin ningún tipo de criterio, de argumento o de razón objetiva por parte del mercado, como resulta que a los productores le han bajado el precio en el último año casi un 31% en el aceite".

Por ello, ha indicado Huertas que hablan de que se está produciendo "un movimiento especulativo" porque si se comparan los precios que tienen en España los productores de aceite con los de Italia "se ve que se duplican esos precios", ya que en Italia se paga en torno a los 5,89 euros por kilo y en España se habla de los 2,50 euros por kilo.

Por tanto, "si se está en un mercado globalizado y mundial no tiene sentido que Italia duplique el precio de los productores españoles" y, además, si se miran los precios en destino se aprecia "que no se han producido bajadas en los precios a los consumidores mientras que los precios a los productores la bajada ha sido bestial", ha señalado Huertas.

CAEN LOS PRECIOS EN ORIGEN

Asimismo, ha indicado que en enero del 2018 lo que cobraban los agricultores eran 3,60 euros por kilo y lo que pagaban los consumidores era 4,31 euros por kilo, y en enero de 2019 lo que pagaron los consumidores fueron 4,16 euros por kilo y lo que cobraron los agricultores son 2,59 euros por kilo, es decir, "se ve como caen los precios en origen pero que se mantienen sin ninguna repercusión en el mercado".

Con esto, ha aclarado Huertas que no pretenden que baje el precio al consumidor, a lo que se refiere es que "ahora mismo hay margen más que suficiente para que los consumidores estuvieran recibiendo precios distintos".

RECLAMAN MEDIDAS DE ACTUACIÓN

Ante esta situación, UPA-UCe Extremadura ha abogado por "actuar ya" y poner medidas en marcha, entre las que plantean la del almacenamiento privado, que de momento "es totalmente ineficaz porque los precios que desata esta medida son precios que no tiene en cuenta la subida de costes de producción que se ha producido".

Así, para que la comisión autorizara la medida del almacenamiento privado el precio del aceite virgen extra se tendría que situar por debajo del 1,77 euros por kilo, es decir "los agricultores se habrían arruinado antes de que esta medida se desatara en relación con esos precios".

Desde UPA-UCE han señalado que la Comisión se comprometió a hacer una actualización de precios, "cosa que no se ha hecho, y ahora hay una situación de crisis y no hay ningún instrumento" por lo que piden que "esos precios se actualicen inmediatamente y que la medida se ponga en marcha".

También han pedido más concentración de este sector del olivar para que se puedan establecer medidas para "favorecer la comercialización" porque lo que se pone de manifiesto con estos precios "es la desigualdad entre productores e industriales".

Por su parte, ven necesario también que "se establezcan contratos tipo a través de las interprofesionales y que de una vez por todas se puedan utilizar los índices de los costes de producción para marcar precios mínimos en esos contratos" y apuestan a que esa negociación "se haga a través de las interprofesionales", que se puedan establecer esos costes de producción y que en base a esos costes "se establezcan precios mínimos y para eso hay que cambiar la legislación", que es lo que demandan.

A la Unión Europea le piden, en este ámbito, que les permita tener una "autorregulación a través de la interprofesional con la extensión de norma", es decir que un momento determinado como este la interprofesional decidiera hacer una retirada de parte de la producción y almacenarla en el patrimonio comunal olivarero.

Se trata así de una de las campañas en la que saben que al final "se va a tener menos excedente que nunca y el problema fundamental es la especulación" y además, España ha exportado más aceite que nunca y "así seguirá siendo" y, han puesto el ejemplo de que en Italia las importaciones este año van por encima de las 500.000 toneladas de aceite español, resaltando la calidad del mismo.

MÁS DE LA MITAD DE LA PRODUCCIÓN DEL ACEITE ES ESPAÑOL

Asimismo, España en esta campaña, tiene "más de la mitad de la producción de aceite" por lo tanto creen que debería ser España la que marcase "las reglas del juego y ocurre lo contrario".

Además, siguen pidiendo la legislación de las prácticas abusivas de la distribución, de la venta pérdida, de la utilización de los productos gancho y en ese ámbito pedidos la modificación de la ley de la mejora de la cadena que contemple estas prácticas abusivas y que las sancione.

También han pedido que se diferencie el aceite del olivar tradicional "para valorizarlo, ya que tiene mucha calidad y que perdura más en el tiempo y que en definitiva tiene otra serie de valores como el mantenimiento del empleo, del paisaje, el cuidado del paisaje"

En Extremadura, este tipo de olivar tiene más del 80 por ciento, por lo que piden "que se establezcan diferenciaciones para que ese aceite tenga un valor añadido y al mismo tiempo que desde las administraciones se apoye a este olivar, porque si hace daño al sector en general, machaca a este olivar porque tiene más costes de producción y menos producción".

Ha asegurado que se necesita un "plan de medidas urgentes que no pueden esperar" y que desde la organización hacen esta llamada para exigir "una actuación urgente porque es una llamada de socorro frente a la situación que está viviendo el olivar, frente a la injusticia que se está cometiendo y frente a la especulación, por lo que la administración tiene que responder".

Por último, han indicado que si las administraciones no responden y se producen actuaciones pronto no descartan "movilizaciones generales en el sector del olivar" porque piensan "que hay una situación muy complicada para los olivareros y hay una campaña que tenía que ser muy positiva".