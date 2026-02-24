UPA-UCE lamenta que las "importaciones masivas" de arroz de países de fuera de Europa están hundiendo el mercado

Plantación de arroz - UPA-UCE EXTREMADURA

MÉRIDA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

UPA-UCE Extremadura ha lamentado que las "importaciones masivas" de arroz de países de fuera de Europa están hundiendo el mercado y generando unos precios "ruinosos" a los productores.

Así lo ha trasladado el secretario general de UPA-UCE Extremadura, Óscar Llanos, en la reunión sectorial que se ha celebrado este martes en el Ministerio de Agricultura en Madrid.

En este sentido, la organización agraria ha señalado que el sector arrocero está viviendo una situación "muy complicada" a nivel nacional, ya que en torno al 50 por ciento de la producción de esta última campaña está todavía sin vender y lo que se vende lleva unos "precios ruinosos para los agricultores".

La producción de arroz en Extremadura, que es la segunda región productora de España, ha estado "muy condicionada" por la climatología, ya que las lluvias de finales de primavera retrasaron la siembra de forma importante y, esto sumado a las largas olas de calor y la falta de materias activas de fitosanitarios, hace que la cosecha se haya visto reducida entorno a un 25 por ciento.

"Todo esto amenaza la continuidad de muchas explotaciones del sector arrocero extremeño en caso de no adoptarse medidas urgentes", ha lamentado Llanos.

Así, UPA-UCE Extremadura ha destacado en nota de prensa que esta situación se debe, en parte, a la falta de una cláusula de salvaguardia vigente y al "confusionismo interesado" que las industrias hacen sobre el origen del arroz para que los consumidores no sepan la procedencia del producto que están comprando.

De este modo, al organización agraria ha defendido que las producciones de arroz extremeñas y españolas son "mucho más seguras y de mayor calidad" que las que proceden de fuera de Europa. "El arroz procedente de terceros países tiene unos costes mucho más bajos y eso hace que sea imposible competir en el mercado", ha apuntado Llanos.

Además, UPA-UCE Extremadura también ha puesto el foco durante la reunión sectorial en la necesidad de contar con un etiquetado en origen y ha reclamado la puesta en marcha de una "cláusula de salvaguardia efectiva" y también medidas adicionales para este sector en la nueva PAC.