UPA-UCE pide un acuerdo "razonable para todos" sobre el convenio del campo ante la huelga que plantean los sindicatos

MÉRIDA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UPA-UCE Extremadura, Ignacio Huertas, ha pedido "responsabilidad" tanto a las organizaciones agrarias como a los sindicatos ante el acto de mediación previsto para este viernes sobre la negociación del convenio del campo, a fin de evitar que se lleve a efecto la convocatoria de huelga que han planteado los representantes de los trabajadores para los días 8, 9 y 10 de junio.

En una rueda de prensa en Mérida sobre la campaña de la fruta de hueso, ha señalado que precisamente este sector sería el más afectado por la huelga, debido a que se encuentra ya en marcha, lo que podría perjudicar su desarrollo en un año que viene con "buenas expectativas" tanto de calidad como de producción.

Una convocatoria de huelga que Huertas ve "con preocupación" y que espera que finalmente no se lleve a cabo gracias a un acuerdo que lo evite en la mediación a la que están citadas las partes este viernes, 3 de junio, en la Fundación de Relaciones Laborales.

Huertas, que ha recordado que cuando negociaban solo las organizaciones agrarias el convenio "no había huelgas generales", ha señalado que una protesta de este nivel en un momento como el actual "podría ser muy complicado para un sector que parece que empieza a recuperarse, con sitio en el mercado, en un año que podría ser un buen año", pero que podría encontrarse "con una problemática de este tipo que tendría unas repercusiones muy graves".

El dirigente agrario considera que hay "margen" por ambas partes, es decir, tanto las organizaciones agrarias como los sindicatos. En este sentido, ha reclamado "capacidad para restablecer el diálogo", que considera que se ha "roto" debido a que los sindicatos han planteado una "revisión del convenio del campo integral".

"Tiene que haber margen suficiente para hablar entre todos y que prime el interés general", ha insistido Huertas, quien ha señalado en este sentido que es que los trabajadores "puedan trabajar, cobren un salario digno, y que tengan unas condiciones establecidas", pero también que los agricultores y ganaderos tengan un convenio del campo que puedan "asumir".

"Lo que nos restringe es la capacidad de asumir modificaciones por parte de todos", ha reclamado Huertas a fin de se evitar una huelga que supondría consecuencias "muy graves" para el sector de la fruta de hueso, en plena campaña.

Por todo ello, apuesta por volver a una negociación "más sencilla", que no implique una revisión integral del mismo, si bien considera necesario "modernizar" ciertos aspectos, porque no se pueden tener "artículos de hace 20 años que no se hayan reformado".

Finalmente, reclama este acuerdo a fin de lograr estabilidad en el sector, que es "justo lo contrario" que hay ahora por la falta de convenio. Por tanto, reclama un "esfuerzo por parte de todos", para tratar de tener "un acuerdo razonable para todo el mundo que es lo que se hacía antes y por lo que se conseguía esa estabilidad que ha sido muy positiva durante muchos años para el sector".