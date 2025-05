Vaquera cree que los sindicatos educativos encerrados deben "reflexionar" e incide en el "esfuerzo económico" hecho

MÉRIDA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional, María Mercedes Vaquera, ha considerado que los sindicatos educativos que han decidido efectuar un encierro este jueves en Mérida deben "reflexionar" y ha incidido en el "esfuerzo económico" realizado por la Junta de Extremadura de cara a mejorar las condiciones de los docentes.

Cabe recordar que las organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial de Enseñanza, tras una reunión con la Consejería de Educación, han decidido efectuar un encierro en la Sala de Juntas del edificio III Milenio, en Mérida, debido a discrepancias en la negociación para avanzar en la homologación salarial de estos profesionales.

Vaquera, en declaraciones a los medios, ha señalado que estos sindicatos, al terminar el encuentro, han pedido que si podían permanecer en dicho espacio para "dialogar" y "debatir", a lo que la administración autonómica ha accedido.

"Nosotros nunca nos hemos opuesto, todo lo contrario, nosotros le hemos facilitado para que ellos pudieran seguir hablando y debatiendo pero en ningún momento éramos conocedores de las pretensiones que tenían de encerrarse en esa Sala de Juntas. A mí nadie me ha transmitido nada oficialmente ni de ninguna manera. Yo me he enterado por los compañeros de la consejería", ha dicho.

María Mercedes Vaquera ha detallado que la Consejería de Educación ha ofrecido a los representantes sindicales de los docentes extremeños una mejora salarial de 80 euros mensuales, que sería efectiva a partir del 1 de enero de 2026 y que éstos han rechazado.

De este modo, la subida salarial ofrecida comenzaría con un aumento de 40 euros ya en este año 2025, en concreto en el mes de septiembre, y continuaría en enero de 2026 con 40 euros más, con lo que ya se alcanzaría la cifra de 80 euros en total.

La propuesta planteada en la Mesa de Negociación supondría un montante de 29 millones de euros anuales a la Consejería de Educación, departamento que se muestra consciente de que este sector no tiene el complemento de carrera profesional.

En relación a la demanda sindical de equiparación salarial, y teniendo en cuenta diferentes variables, la Consejería de Educación ha defendido que, con esta subida, Extremadura se situaría "cercana a la media nacional".

