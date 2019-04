Vara aboga por el consenso para regular las políticas sobre la atención a pacientes al final de la vida

Publicado 06/04/2019 18:13:22 CET

BADAJOZ, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha abogado por el consenso para regular las políticas sobre la atención a pacientes al final de la vida para que no cambien "cada cuatro años".

Vara ha realizado estas declaraciones durante la ponencia que ha impartido en la mesa bajo el título "Atención al final de la vida. Muerte" en el VI Congreso Nacional de Deontología Médica que se ha celebrado en Badajoz desde el pasado jueves.

Tras esta ponencia ha tenido lugar la clausura del Congreso, pasándole el testigo a Toledo, ciudad que acogerá este Congreso en 2020.

Fernández Vara ha dicho que los humanos son la consecuencia de tres factores: lo que transmiten los padres a través del código genético, lo que aprenden en la escuela tanto en cantidad como en calidad, y su propias experiencias vitales, que "muchas veces" condicionan las opiniones, estando las sociedades formadas por personas "que cada una tiene una opinión", por lo que el legislador tiene que legislar "pensando en todo y todos" sobre la base de unos principios como son los de la Constitución Española.

El jefe del Ejecutivo regional ha subrayado que la atención al paciente al final de la vida es una situación de una "enorme complejidad" donde no hay "buenos y malos" y que no se puede hacer como "un ejercicio de simplificación" ya que en la vida todo no es "blanco o negro", indica la Junta en nota de prensa.

El presidente extremeño ha considerado que todo lo que en la actualidad tiene que ver con los pacientes terminales "está bien resuelto por el código deontológico y la práctica habitual", pero que el problema en la actualidad es saber dar una respuesta al enfermo neurológico, siendo "muy complicado" hablar solo desde "el ámbito de los valores morales" ya que hay que ponerse "en el lugar del otro, para entenderlo, comprenderlo, aceptarlo y respetarlo", ya que esto no se "puede despachar en una película de buenos y malos, porque no sería ni justo ni correcto".

Por otro lado, Fernández Vara ha mostrado su preocupación por "la soledad" y ha afirmado que "en las ciudades se vive y en los pueblos se convive". "Es muy difícil que en los pueblos se encuentre a alguien que lleva fallecido 6 días y nadie se ha dado cuente y cada vez es más frecuente en las ciudades", ha continuado, y ha puesto en valor la ley de la dependencia que ayuda a personas mayores, sin hijos o con estos viviendo fuera, en los cuidados y en el acompañamiento en su soledad.

El jefe del Gobierno regional ha reflexionado sobre el testamento vital y ha explicado que como médico este documento "ayuda a saber lo que la gente piensa" y se ha mostrado firme defensor de los cuidados paliativos que en Extremadura se pusieron en marcha pensando tanto en las ciudades como en los pequeños pueblos, y han estado siempre al lado de los pacientes y los enfermos.

Por último, Fernández Vara, ha pedido a todos afrontar el debate sobre las cuestiones de los tratamientos al final de la vida desde "el respeto, la tolerancia y la cordura", y ha subrayado que no le gustan los "debates que se plantean en términos de a ver quién gana".