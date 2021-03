Vara aboga por que Extremadura reciba "lo máximo posible" de fondos de recuperación y Monago dice que "Sánchez nos roba"

MÉRIDA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha abogado por "reivindicar poder recibir en Extremadura lo máximo posible" de los fondos europeos de recuperación, mientras que el presidente del Grupo Popular, José Antonio Monago, ha aseverado que "Sánchez nos roba".

De esta forma se han pronunciado Vara y Monago este jueves en el pleno de la Asamblea de Extremadura a raíz de una pregunta del presidente del Grupo Popular al dirigente extemeño sobre si considera que el gobierno de Sánchez trata a Extremadura como región Objetivo 1 en el reparto de fondos destinados a la recuperación.

En la formulación de su pregunta, el presidente del Grupo Parlamentario Popular ha recordado que Extremadura ha sido considerada Objetivo 1 en Europa "porque tiene un PIB inferior al 75 por ciento de la media", por eso "Bruselas prioriza en los fondos europeos a Extremadura como ninguna otra comunidad" española.

Por eso, Monago ha aseverado que Europa "ha ayudado y ayuda a día de hoy a Extremadura", una región a la que "nunca le ha dado la espalda", ante lo que ha planteado al presidente de la Junta si "considera que el Gobierno del señor Sánchez trata a Extremadura como región objetivo 1 en el reparto de fondos destinados a la recuperación".

En ese punto, Monago ha considerado que mientras "Europa nos da con intensidad" esos fondos, "Sánchez nos roba", algo que ocurre con el "silencio" Fernández Vara, quien a su juicio, "intenta justificar lo que no tiene ninguna justificación".

Así, según ha dicho, en el Real Decreto de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial, en las que el Gobierno moviliza 11.000 millones de euros, "van a llegar apenas 100 millones de euros" para Extremadura.

"Nos han quitado la cartera", ha alertado el dirigente del PP extremeño, quien ha aseverado que los criterios de reparto "son políticos", y mientras Bruselas "prioriza" a Extremadura, en el caso de Moncloa y Sánchez "nos roba" mientras Fernández Vara "calla".

REIVINDICAR "LO MÁXIMO POSIBLE"

Ante esta pregunta, el presidente de la Junta ha aclarado que "el término objetivo 1 desapareció, ahora se llaman objetivos de convergencia", tras lo que ha señalado que los fondos de cohesión "no son para todos, son solo para cohesionar" y por tanto no son para todas las regiones, mientras que el resto de los fondos no son de cohesión.

En ese sentido, Fernández Vara ha abogado por "reivindicar poder recibir en Extremadura lo máximo posible" de los fondos europeos, tras lo que ha resaltado que de los fondos territorializados del 'Next Generation' está "correspondiendo a Extremadura entre el 2,45 y el 2,50 por ciento", cuando la región representa el 1,7 del PIB y el 2,3 de población.

Respecto al programa operativo, el dirigente socialista extremeño ha considerado que "se hizo una buena negociación en aquel momento", de tal forma que en el nuevo "la idea es que no hace falta cambiarlo mucho, porque está planteado en muy buenos términos", sino "adaptarlo al nuevo contexto postpandémico".

Sin embargo, Fernández Vara ha rehusado intentar llevar los fondos de cohesión al resto de programas de fondos europeos, ya que "no responde a la realidad".

Finalmente, el presidente extremeño ha lamentado que se esté "haciendo política de la mala" con este tema "partiendo a España en 17", tras lo que ha confiado en poder hacer política "de la buena" en Extremadura.