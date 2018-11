Vara afirma que el domingo "Cáceres va a petar para gritar que la paciencia por el tren ya se agotó" en Extremadura

Publicado 17/11/2018 10:45:12 CET

CÁCERES, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Extremadura y secretario general del PSOE de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha afirmado que este domingo Cáceres "va a petar para gritar que la paciencia por el tren ya se agotó en esta tierra", y que el Gobierno sepa que en la región "no hay colores" a la hora de reivindicar los derechos de los ciudadanos en materia de comunicación ferroviaria.

Fernández Vara se ha mostrado convencido de que el domingo en Cáceres, donde el Pacto por el Ferrocarril ha convocado una manifestación, se gritará "bien alto y bien fuerte que la paciencia se agotó", al tiempo que ha señalado que si fueron "exigentes con el gobierno de Rajoy, más lo deberemos ser con el de Pedro Sánchez".

Asimismo, ha respondido a las declaraciones del presidente regional del PP, que en su opinión ha llamado "indignos" a quienes se vayan a manifestar el domingo en Cáceres, y sobre lo que ha dicho que José Antonio Monago "cerró urgencias rurales, eliminó el transporte escolar y persiguió a los más débiles y a quien discrepaba contra", por lo que "él no puede llamar indignos" a quienes el domingo se manifestarán en Cáceres por un tren digno porque "él es el profeta de la indignidad en Extremadura".

Guillermo Fernández Vara ha hecho estas declaraciones en Montijo, en el acto del centenario de la Agrupación Socialista de esta localidad y la presentación de Manuel Gómez, alcalde de Montijo, como candidato socialista en las elecciones municipales del próximo mes de mayo. En el acto, además, han intervenido la secretaria de Memoria Histórica del PSOE de Montijo, Inés Rodríguez, el investigador y escritor sobre los 100 años de socialismo en Montijo Rafael María Cañete, y la secretaria de Organización del PSOE provincial de Badajoz, Estrella Gordillo.

En su intervención, Fernández Vara ha recordado que el PSOE "debe ponerse siempre del lado de la gente que más tiene que perder, de los más débiles, hay que ponerse del lado de los que solo tienen la política para poder cambiar las cosas, para poder emanciparse, tener un proyecto de vida y de empleo".

Además, ha afirmado que deben poner al PSOE "al servicio de Europa, porque Europa es la única receta posible para darle la vuelta a la situación, si los hay que piden que hay que echar a los inmigrantes a patadas, los socialistas decimos que esas personas no pueden morir en el Mediterráneo no es tiempo de decir a la gente lo que quiere oír". "Debe haber una inmigración ordenada, pero eso la derecha extrema no logra entenderlo", recoge el PSOE en una nota de prensa.

Por último, ha reconocido que "después de recomponer el daño causado por la derecha en solo cuatro años" en Extremadura, el "gran reto es pensar en los jóvenes, darles oportunidades, retener el talento, crearles futuro en Extremadura".

Por su parte, Estrella Gordillo ha destacado que "la constancia, la honradez y la fe de la defensa de los principios socialistas han permitido al PSOE ser de las organizaciones más antiguas de Europa". "Lo de hoy en Montijo es un homenaje a todos los que dieron la vida por este partido".

Además, ha adelantado que el 80 por ciento de las 180 agrupaciones socialistas de la provincia de Badajoz ya tienen elegidos a sus candidatos para las elecciones municipales de mayo.

Finalmente, Manuel Gómez ha explicado que "ha sido una legislatura complicada en la que se ha recuperado la identidad y la dignidad de la localidad".