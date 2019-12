Vara asegura que no le gusta la foto de Lastra con Bildu pero reconoce que este partido representa a ciudadanos

Publicado 18/12/2019 14:02:23 CET

MÉRIDA , 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha asegurado que no le gusta la foto de este pasado martes del equipo negociador del PSOE, encabezado por la vicesecretaria general del partido, Adriana Lastra, con miembros de Bildu pero ha reconocido que estos últimos "representan a ciudadanos de este país".

"No me gusta pero (Bildu) representan a ciudadanos de este país", ha apuntado Vara, toda vez que ha añadido que "si tenemos todos los mismos derechos y los mismos deberes, no puedes obviar una realidad", ha apuntado.

A preguntas de los periodistas este miércoles en Mérida en el transcurso de una rueda de prensa, Vara ha manifestado que "ojalá que (Bildu) nunca tengan ninguna relevancia" en España pero, ha evidenciado, "están en el Congreso de los Diputados porque la gente los ha votado".