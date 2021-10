Vara celebra los "pasitos" de Sánchez y Casado para la renovación de órganos porque el diálogo es "la mejor herramienta"

CUACOS DE YUSTE (CÁCERES), 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha celebrado los "pasitos" que según ha indicado están dando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP a nivel nacional, Pablo Casado, para retomar negociaciones para renovar órganos constitucionales.

"Aunque sean pasitos yo lo celebro, lo celebro mucho, yo soy una persona de diálogo y creo que la mejor herramienta que en estos momentos puede tenerla política es el diálogo, y fuera de él no cabe otra cosa", ha sentenciado a preguntas de los medios antes de la entrega este jueves en Cuacos de Yuste (Cáceres) del Premio Carlos V a Angela Merkel.

Por otra parte, preguntado sobre si la descentralización que propone el presidente del Gobierno central de algunos organismos supone algún tipo de enfrentamiento contra la Comunidad de Madrid, Fernández Vara ha dicho que "Madrid es de todos" y que "seguirá siendo así siempre", por lo que ha pedido que nadie se monte "películas" con este asunto.

"Yo cuando voy a Madrid no tengo la sensación de estar yendo a otra comunidad, estoy yendo a mi casa, a la capital de mi país. Que no se monten películas la gente porque eso no tiene absolutamente nada que ver. Madrid la sentimos todos como nuestra y eso es así y seguirá siendo así siempre", ha concluido.

También, sobre si el Gobierno modificará el real decreto de la luz ante una supuesta amenaza del PNV, el presidente extremeño ha dicho que "más que modificar ese decreto o no de lo que se trata es de consigamos controlar el coste de la luz", y ha añadido que él quiere que "esto no sirva en ningún caso para que se paralicen las inversiones en energías renovables".

Así, ha incidido en que el Gobierno de España "tiene unos compromisos con Europa y Europa con el mundo" que exige que "todos los años pongamos en marcha 3.000 megawatios nuevos de energía renovable", y ha añadido que "eso es incompatible con que se paralicen las inversiones".

Con ello, ha entendido que "cuanto antes se arregle la situación a través del diálogo y con la aquiesciencia de todo el mundo será mejor para los ciudadanos los primeros, para las empresas lo segundo y para el país lo tercero".

También, sobre su nueva posición en la Ejecutiva del PSOE, Vara ha afirmado: "eso toca a partir del viernes que es el Congreso y allí veremos lo que propone el secretario general y lo que deciden los compañeros".

PREMIO A MERKEL

Por otra parte, sobre la entrega del Premio Carlos V a Angela Merkel, Fernández Vara ha destacado que dichos galardones han sido "el mejor de los ejemplos" de la construcción europea, porque "los premiados son gente que han puesto pilares importantes en la construcción europea" y Merkel "además muy especialmente en los últimos años porque el Brexit fue un golpe muy duro para Europa, queramos o no queramos".

"El haber salido de ahí Europa fortaleza en medio de una pandemia mundial tiene mucho mérito y evidentemente ella es una de las protagonistas de esa situación", ha destacado Vara, quien ha incidido en que "cuando hay gente que acaba siendo de todos un poco es que tiene algo especial".

"Cuando uno es de un partido pero tenemos la cierta sensación de que nos representa a todos es porque es una persona especial", ha incidido.