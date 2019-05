Vara cree "dramático" el veto a Iceta porque el independentismo no permite "normalidad" junto a los "seguidistas"

Publicado 16/05/2019 13:59:31 CET

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha considerado "dramático" el veto a Miquel Iceta para el Senado propiciado por los independentistas catalanes, quienes a su juicio "ni siquiera han sido capaces de permitir que las cosas funcionen con normalidad".

Al mismo tiempo, y tras incidir que esta postura "grave" de los independentistas "significará un antes y un después", ha criticado la postura de los partidos "constitucionalistas" Ciudadanos y PP por haber sido a su juicio "seguidistas en esta materia" de la incorporación de Iceta al Senado, "no comprometiéndose con que se cumpla algo tan esencial como es el respeto por la cortesía parlamentaria, que cada partido decida quién tiene que ser su senador", añade.

Así, a preguntas de los medios durante una visita realizada este jueves a La Albuera (Badajoz), Vara ha incidido en que le parece "dramático" el veto independentista a Iceta, máxime en unos momentos en los que según entiende hay que poner de manifiesto que "los problemas sólo se resuelven desde el diálogo", y teniendo en cuenta que "los independentistas ni siquiera han sido capaces de permitir que las cosas funcionen con normalidad".

"Me parece dramático, no quiero dramatizar, valga la redundancia... Pero en unos tiempos en los que estamos luchando contra viento y marea porque se imponga en España la idea de que nadie nos va a venir a resolver los problemas, que los problemas sólo se resuelven desde el diálogo, desde la búsqueda de acuerdos y no de desacuerdo, de poner en común lo que une y no lo que separa, cuando han tenido la oportunidad simplemente de que las cosas funcionen con normalidad, los independentistas ni siquiera han sido capaces de permitir que las cosas funcionen con normalidad", ha aseverado.

Al respecto, ha considerado que la postura de los independentistas catalanes con Iceta "evidentemente esto significará un antes y un después". "Esto significará las aportaciones que quieren hacer a lo común, a lo colectivo, a esta patria común e indivisible de todos los españoles y de todas las españolas", ha añadido.

CRÍTICAS A CS Y PP

También, y tras apuntar que le parece "grave" lo ocurrido por parte de los independentistas, Fernández Vara ha lamentado "el hecho de que los partidos constitucionalistas Ciudadanos y PP hayan sido seguidistas en esta materia, no comprometiéndose con que se cumpla algo tan esencial como es el respeto por la cortesía parlamentaria, que cada partido decida quién tiene que ser su senador".

Al respecto, ha indicado que si Cs y PP "igual abren ahora un camino" en dicho sentido en el resto de parlamentos regionales "pues jugaremos al juego de las mayorías y no al respeto a la proporcionalidad", algo que le parece "un error".

En todo caso, espera que la situación "ojalá" la resuelva el Tribunal Constitucional, "porque si no se abre un camino complejo en el conjunto de comunidades, donde además el Senado ya no será una cámara de representación territorial proporcional sino de los caprichos de algunos que apelan cuando les interesa a las leyes, se las saltan cuando les da la gana, y cuando llega el momento de responder desde la cortesía parlamentaria tampoco saben actuar", ha concluido.

DETENCIÓN DE TERNERA

Por otra parte, sobre la detención del etarra Josu Ternera, el socialista extremeño ha afirmado que con ella "todos" dormirán "un poquito más tranquilos".

"Esta noche dormiremos todos un poquito más tranquilos. Cuando los criminales duermen en la cárcel los decentes duermen más tranquilos", ha dicho.