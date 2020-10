Vara defiende que "un país tiene fronteras, una región no", por lo que "no se puede cerrar lo que no existe"

MÉRIDA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha defendido este martes que "un país tiene fronteras, un región no", por lo que "no se puede cerrar lo que no existe".

De esta forma responde el presidente extremeño a los que le preguntan por el cierre de fronteras autonómicas para frenar los contagios de coronavirus, frente a lo que ha defendido que en la situación actual necesita "a la Guardia Civil y a las policías nacional y locales pendientes de la movilidad de las personas, y no de los coches".

Así se ha pronunciado Fernández Vara en varios mensajes en redes sociales, recogidos por Europa Press, en los que considera que hoy se necesita "a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en los sitios donde se producen los contagios controlando las medidas de restricción de la movilidad", y "no en algunos límites que solo existen en los mapas pero no en el territorio".

"Queremos confinar sin confinamiento y eso no es posible", ha reafirmado el dirigente socialista extremeño, quien ha abogado por "exigir que se cumplan las restricciones de movilidad dentro de nuestras ciudades y allí es donde son necesarios los Cuerpos y Fuerzas del Estado", ante lo que se ha preguntado si "¿seguimos pensando que los contagios vienen de fuera?", ha concluido.