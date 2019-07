Vara dice que el Congreso elige al presidente y no a los gobiernos, y que "lo demás" es "desnaturalizar" la investidura

Publicado 03/07/2019 14:38:39 CET

BADAJOZ, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha recalcado sobre la posibilidad de someter a investidura un gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos que el Congreso decide quién es el presidente y éste, a su vez, al Gobierno, por lo que "lo demás" es "desnaturalizar el propio ejercicio de lo que significa la investidura" del jefe del Ejecutivo central.

"A la investidura van los presidentes, no los gobiernos y luego un vez investido el presidente elige su gobierno", ha defendido Vara, quien ha explicado que España es una monarquía parlamentaria donde los ciudadanos "no eligen al presidente" sino que "lo eligen los diputados", pero que "no está puesto en ningún sitio que los diputados tengan que elegir también al Gobierno porque es desnaturalizar el propio hecho de la investidura".

Así se ha pronunciado el también secretario general de los socialistas extremeños al ser preguntado si comparte las declaraciones del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, quien ha reclamado al presidente en funciones, Pedro Sánchez, que someta a investidura un gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos en el debate del próximo 22 de julio.

LAS FUNCIONES DEL PRESIDENTE

A este respecto, Fernández Vara ha indicado que "cada uno haga lo que quiera", pero que "el único que ahora mismo tiene capacidad para poder ir a una investidura y tener posibilidad de superarla es el actual presidente del Gobierno", de manera que, una vez que lo sea, "ya ejercerá una función que es la única que es suya del todo" dentro de las dos con las que cuenta: "una es disolver las cámaras y otra elegir su Gobierno".

"Lo demás yo creo que es entrar en una dinámica en la que vamos a desnaturalizar hasta el propio hecho de la investiduras", ha insistido el presidente extremeño, que ha expuesto, interpelado por si no sería una posible solución, que a ver si se van a "resolver los colapsos con colapsos nuevos" puesto que el día que se de el paso de que sea el Parlamento quien decida el Gobierno "esto ya va a ser irreconocible".

Por todo ello, ha apelado a esperar a que "las cosas ocurran como tienen que ocurrir" y a que, si hay una mayoría que apoya la investidura de Sánchez, que haya luego un Gobierno "que será tal y como el Gobierno ha ofrecido" en referencia a la fórmula de "cooperación" o "coalición", al tiempo que ha reflexionado sobre darse "cuenta" de "las consecuencias que tiene ser tan innovadores".

Y es que, para Vara, "la democracia son el escrupuloso respeto por las formas y el Parlamento decide quién es el presidente y el presidente decide quién es el gobierno", ha reiterado al ser preguntado por este asunto durante la presentación del libro 'Los abogados que cambiaron España', de Fernando Jáuregui, en el Colegio de Abogados de Badajoz.

LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA

En este contexto y en relación a la justicia y la política, Guillermo Fernández Vara ha sostenido que "cuando la política no resuelve lo que tiene que resolver" y lo deben hacer los jueces es "mal asunto", y ha agregado que en España "se ha producido tanta judicialización de la política que se ha acabado politizando la justicia", lo cual "es un efecto negativo que se produce cuando tú le encargas a la justicia que vaya más allá de lo que deberían ser sus obligaciones".

"Creo que hemos manoseado, como se dice ahora, mucho no, lo siguiente, el Tribunal Constitucional", ha considerado a continuación, así como que el TC "es hoy una tercera cámara" junto al Congreso y al Senado dado que se ha llevado al mismo "no la aplicación de los grandes temas sino la explicación de la letra pequeña de gran parte de la leyes que se aplican", lo cual a su juicio "ha desnaturalizado un poco el papel del Tribunal Constitucional".

También ha hecho hincapié sobre el TC en que se le ha "sometido a un estrés" que "ha hecho que sea discutido como si fuera una cámara más, donde hay conservadores y progresistas". "La primera vez que oí eso de que en el Tribunal Supremo y en el Tribunal Constitucional había conservadores y progresistas se me pusieron los pelos como escarpias", ha comentado, para agregar que en España el Senado "es la nada" y que el Congreso "no existe porque allí lo que existe son representación territorial de los partidos" y "cada vez queda menos representación de lo común".

Ha apuntado asimismo que en el Tribunal Supremo y en el Constitucional "nos estamos repartiendo las cartas" y que hace siete u ocho meses que "está caducado" el mandato del Consejo del Poder Judicial "per saecula saeculorum".

"Con lo cual, para eso que no haya mandatos si no respetamos la democracia, el respeto por las formas, es sobre todo el respeto por las formas que nos hemos dado y que están incorporadas a la Constitución", ha concluido Fernández Vara.