Vara insiste en que "con menos impuestos, servicios como educación, residencias de mayores y sanidad se ven afectados"

MÉRIDA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha reiterado este sábado que "si hay menos ingreos por impuestos, servicios como educación, residencias de mayores y, sobre todo, sanidad, se van a ver afectados, y hay que decirle la verdad a la gente", y ha defendido que "la gente lo que quiere es que la administración pública le acompañe" en momentos de crisis como el actual.

Así lo ha manifestado en una entrevista este sábado en la Cadena Cope, recogida por Europa Press, en la que ha insistido en que "no hay ningún proyecto de los anunciados para Extremadura que, a fecha de hoy, se haya caído", en referencia a la gigafactoría de Navalmoral de la Mata y otros anuncios de los últimos años.

"Lo de la gigafactoría es solo cuestión de días. Pedro Sánchez vino a Extremadura a garantizar ese proyecto y se va a llevar a cabo. Envision no ha entrado en esta convocatoria del PERTE porque vino a España cuando estaba muy avanzada", ha argumentado el presidente extremeño en relación a que este proyecto seguirá adelante pese a que no recibirá ayudas estatales en una primera convocatoria, pero optará a las mismas en una siguiente fase de subvenciones públicas.

Además, se ha referido a la situación del ferrocarril en Extremadura y ha reconocido que "fue un error los términos en los que se hizo la inauguración" del Alvia en Extremadura con la presencia del Rey Felipe VI, pero ha apuntado que "los plazos de la electrificación del tren se irán cumpliendo".

En esta entrevista ha valorado también que "la gente se implique" para defender su lugar de residencia y el medio ambiente, en relación al recientemente rechazado proyecto para instalar un gran matadero en la localidad pacense de Salvatierra de los Barros, "pero la Junta desestimó el proyecto de Salvatierra y el lunes lo archivó sin saber cuánta gente iba a haber en la manifestación" del pasado fin de semana en este municipio. Lo que no entiende, ha dicho, "son a algunos partidos políticos que saben cuáles son los tiempos de la administración".

Precisamente, el jefe del Ejecutivo extremeño ha criticado a PP y Ciudadanos por llevar "líneas rojas" a las negociaciones de los Presupuestos Generales de Extremadura para 2023, que este jueves han superado la enmienda a la totalidad que ambos partidos han presentado conjuntamente.

Esas cuentas, ha recalcado, son sumamente sociales e incluyen medidas como la bajada de tasas y precios públicos, la gratuidad del transporte en autobús, aulas matinales y comedores escolares, y la financiación de las ITV, entre otras cuestiones.

LOS BARONES Y PEDRO SÁNCHEZ

Por otro lado, el líder socialista extremeño no ha querido entrar en el debate que existe entre 'barones' sobre la figura de Pedro Sánchez de cara a los próximos comicios autonómicos y municipales de mayo de 2023, para los que algunas encuestas vaticinan que podría peligrar gobernar en algunos feudos socialistas.

En el caso extremeño, los sondeos señalan que el PSOE perdería la mayoría absoluta en la región si se celebrarán elecciones en este momento, aunque la derecha tampoco lograría el respaldo suficiente para gobernar. En cualquier caso, Fernández Vara ha asegurado que todavía quedan siete meses para ir a las urnas "y eso en política es mucho tiempo, una barbaridad, pero los ciudadanos tendrán la última palabra y es verdad que es un momento lleno de incertidumbres, pero también de oportunidades", ha comentado.

En todo caso, ha insistido en que ese debate de apoyo o no de barones socialistas a Pedro Sánchez "es más de la prensa de Madrid si suma o resta", pero "no puede ser malo para Extremadura que el transporte ferroviario sea ahora gratuito, que se hayan revalorizado las pensiones, que suba el sueldo de los funcionarios para acompañar la elevada inflación... Y como eso no es malo bajo ningún concepto yo cada día de las etiquetas me siento más lejos", ha destacado.