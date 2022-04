Vara insiste en que no hay una "declaración expresa" sobre la zona ZEPA del embalse de Valdecañas

MÉRIDA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha insistido este jueves en que no hay una "declaración expresa" sobre la zona ZEPA del embalse de Valdecañas, en la provincia de Cáceres.

"Si la pregunta es si el embalse de Valdecañas estaba incluido en la propuesta que en el año 2003 se elevó al Ministerio de Medio Ambiente y a la Unión Europea, la respuesta es sí. Si la pregunta es si hay una declaración expresa sobre la zona ZEPA del embalse de Valdecañas, la respuesta es no", ha sostenido.

Vara ha realizado estas declaraciones en la respuesta a una pregunta formulada en el pleno de la Asamblea de este jueves por la portavoz del Grupo Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, sobre la protección de la Isla de Valdecañas.

De igual forma, Fernández Vara, quien ha indicado que no entendía la formulación de la pregunta de De Miguel, ha informado de que seis zonas ZEPA fueron declaradas así por una ley en el parlamento regional en 1998 y que hay ocho zonas ZEPA que en el año 2000 fueron declaradas así por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura.

"Si la pregunta es si en el año 2006 una ley incluyó una referencia genérica a las zonas que hubieran sido declaradas, clasificadas o delimitadas, la respuesta es sí", ha aseverado el presidente autonómico.

"El final de todo esto, señoría, no es lo que yo pienso, es lo que piense quienes van a tener que acabar resolviéndolo, porque aunque usted crea todo lo contrario la gente tiene una cierta tendencia a defender lo que piensa que son sus derechos, y esto al final no es una opinión, no será mi opinión la que prevalezca, será lo que determine la Comisión Jurídica y lo que determine el Consejo de Estado del Reino de España", ha insistido.

UNIDAS POR EXTREMADURA CRITICA EL "CULEBRÓN"

Por su parte, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha lamentado el "culebrón" montado en relación con Valdecañas, que es, en su opinión, "bastante esperpéntico".

"No solo han puesto ustedes en duda la credibilidad de los jueces, que por cierto, ayer salió la sentencia del Tribunal Supremo rechazando el recurso que presentaron ustedes con los propietarios y precisamente no les deja en ningún buen lugar, sino que además están planteando el cambio de la Ley del Suelo a nivel estatal para hacer legal lo que tiene una sentencia ya firme del Tribunal Supremo de ilegalidad", ha indicado, que se "une" además a otras.

Además, ha apuntado Irene de Miguel que, "para rizar más el rizo", hace unos días Vara salió diciendo que "igual Valdecañas no es zona ZEPA", por lo que se ha preguntado "quién es el cerebro de toda esta operación".

De esta forma, ha considerado que es "terrible" escuchar al presidente del Ejecutivo regional decir que "no hubo declaración expresa cuando la propia web de la Junta de Extremadura recoge documentos que certifican que Valdecañas es una zona protegida desde 2003".

"¿Qué deriva es esta, señor Vara?, ¿por qué se está dejando arrastrar por esta manipulación a la que quieren someter los promotores a este tema?. Usted sabe perfectamente a lo que yo me estoy refiriendo con esta pregunta, al igual que los promotores sabían perfectamente que lo que estaban construyendo era en zona protegida", ha aseverado.

También, y sobre la encuesta encargada por la Junta, la diputada de Unidas por Extremadura ha considerado que la misma estaba "absolutamente dirigida y manipulada" y se ha preguntado por qué no ha planteado una pregunta.

"Se ha dicho que los extremeños no deben pagar ni un euro del derribo de Valdecañas. ¿Está de acuerdo con que sean los responsables políticos y promotores quienes asuman el coste con su propio patrimonio?. Podría ser interesante qué opinan los extremeños de esto?", ha indicado. "Dejen de enredar con Valdecañas, pidan perdón y asuman las responsabilidades de una vez por todas", ha concluido De Miguel.