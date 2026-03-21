Un varón, de 17 años, herido grave tras caerse de un caballo cerca de Pasarón de la Vera

Archivo - Imagen de archivo de caballos, a 28 de septiembre de 2025, en Muras, Lugo, Galicia (España).
Archivo - Imagen de archivo de caballos, a 28 de septiembre de 2025, en Muras, Lugo, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press - Archivo
Europa Press Extremadura
Publicado: sábado, 21 marzo 2026 21:56
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CÁCERES 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un varón, de 17 años, ha resultado herido grave tras caerse de un caballo en la carretera CC-237, a poco más de un kilómetro de Pasarón de la Vera.

Según ha informado el 112 Extremadura, el herido ha sido trasladado al Hospital Virgen del Puerto de Plasencia con un traumatismo intracraneal.

Hasta el lugar del suceso, se han desplazado la Unidad Medicalizada 7-3 de Jaraíz de la Vera, del Servicio Extremeño de Salud (SES), y una patrulla de la Guardia Civil.

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